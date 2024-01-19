الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس الجامعة وصحفيو أسيوط يناقشون تعزيز التغطيات الإعلامية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط؛ مؤتمرًا صحفيًا، أعلن من خلاله ما تم بالجامعة خلال عام؛ من إنجازات على مستوى جميع القطاعات، في ضوء خطة الجامعة، وبحث آليات تعزيز، وتعظيم حجم التعاون، والتنسيق بين الجامعة، والصحافة والإعلام، وذلك بحضور ممثلي كبري الصحف، والمواقع الإعلامية بمحافظة أسيوط.

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي؛ عن اعتزازه، وتقديره للصحفيين، والإعلاميين، ودورهم في المجتمع، مؤكدًا على ‏أهمية الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام؛ في تحقيق التواصل المجتمعي الفعال مع كافة شرائح المجتمع، وتيسير وصول الأخبار، والمعلومات الخاصة بالجامعة؛ لكافة المواطنين، مؤكدًا على استعداد الجامعة؛ للتعاون مع الإعلام، والصحافة؛ لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول.

وقدم الصحفيون؛ الشكر للدكتور أحمد المنشاوي؛ لعقد هذا اللقاء الذي يسوده الحب، والمودة، مشيدين بما تم إنجازه على أرض الواقع بجامعة أسيوط، مستعرضين الرؤى المختلفة؛ لتعزيز، وتعظيم التعاون مع الجامعة، وبما يتناسب مع طبيعة المجتمع الجامعي، ووجود  أنشطة جامعة أسيوط على الخريطة الإعلامية؛ في ظل إنجازات القيادة السياسية الحكيمة، والتي تسعى جاهدة؛ للاهتمام بصعيد مصر بصفة عامة، ومحافظة أسيوط بصفة خاصة.

جامعة أسيوط تتبنى استراتيجية وطنية
وكشف الدكتور أحمد المنشاوي؛ عن الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الجامعة خلال المرحلة الحالية، والتي تنبثق من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتستهدف أن تكون جامعة أسيوط ذات بنية معرفية، وبحثية رقمية مفتوحة، ومترابطة، ومتميزة، مشيرًا إلى المبادئ السبعة للتنمية المستدامة التي تتبناه جامعة أسيوط؛ لتنفيذ أنشطتها التعليمية، والبحثية، والخدمية، وهي: التكامل، والتخصصات المتداخلة، والاتصال المباشر ، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، وريادة الأعمال، والإبداع.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن جامعة أسيوط شهدت تنفيذ أنشطة، وفعاليات متنوعة؛ في كل محور من هذه المحاور؛ حيث تم افتتاح فرع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتوقيع بروتوكولات تعاون في إطار تحالف جامعات الصعيد؛ وذلك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ عدد من ‏المشروعات، ومنها: المشروع الكوري لكلية الهندسة؛ بتمويل من حكومة جمهورية كوريا الجنوبية.

وأشار إلى ما تم إنجازه في ضوء مسار التخصصات المتداخلة؛ من خلال معاهد متنوعة في مجال علوم النانو تكنولوجي، وفي مجال البحوث وتطوير ابتكار الدواء، وبحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، مشيرًا إلى أن المشروعات، والأبحاث في التخصصات المتداخلة؛ تستهدف قطاع الطب، وقطاع العلوم التطبيقية والبيئة، وقطاع العلوم الهندسية والتكنولوجيا، وقطاع الدراسات الإنسانية والاجتماعية، وقطاع الزراعة والبيطري، وقطاع الأعمال والاقتصاد، والقطاع التعليمي والتربوي، والقطاع الطبي‏.

وتابع إنجازات المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط، وما تقدمه مستشفيات جامعة أسيوط؛ من خدمات طبية، وعلاجية  للمجتمع المحيط، مشيرًا إلى افتتاح قسم جراحة العظام بمستشفى الإصابات بالجامعة، وتطوير مستشفى طب الأسنان، بالإضافة إلى نجاح مستشفى الراجحي؛ في إجراء الكثير، والمزيد من عمليات زراعة الكبد.

وأشار إلى إنه تم افتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني، والذي يهدف إلى سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وتم عقد بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط وهيئة التنمية بالصعيد؛ للإسراع من خطة التنمية ‏الشاملة لمناطق الصعيد، وافتتاح المحلب الآلي بمزرعة الإنتاج الحيواني في كلية الزراعة، بالإضافة إلى مشاركة الجامعة في الكثير من المبادرات الرئيسة؛ للكشف المبكر، وعلاج الأورام السرطانية، وتنفيذ أكبر عملية تطوير لقطاع المدن الجامعية منذ إنشائها، فضلًا عما حققته جامعة أسيوط من تقدم في التصنيفات الدولية، وإنجازات في مسار المرجعية الدولية، وحصول برنامج كلية التمريض‏ على الاعتماد الأكاديمي الدولي؛ من الهيئة الألمانية.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط إنجازات على مستوى جميع القطاعات وتعظيم حجم التعاون ‏أهمية الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام تحقيق التواصل المجتمعي الفعال

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