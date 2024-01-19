الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يستعرض موقف رصف الطرق وأعمال رد الشيء لأصله

جانب من اجتماع محافظ
جانب من اجتماع محافظ أسيوط

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أخر مستجدات الموقف التنفيذى لخطة رصف الطرق المحلية المدرجة بالخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2023 / 2024، للوقوف على نسب التنفيذ وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتذليل أية عقبات لسرعة الانتهاء من الرصف لتقديم خدمة أفضل للمواطنين في تسهيل الحركة المرورية، فضلا عن أعمال تنفيذ رد الشئ لأصله، وذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع كل من المهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق، وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب، وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير المشروعات بالمحافظة، ومجدي ميلاد عزيز مدير التفتيش والمتابعة، وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

مراجعة الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية
وخلال اللقاء، استعرض محافظ أسيوط موقف الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لأعمال الرصف بحي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، مشددًا على سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد مؤكدًا أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تلك الأعمال.


كما ناقش المحافظ أيضًا خطة رد الشئ لأصله وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله وصيانة ورصف الشوارع، مشيرًا إلى أن جميع أعمال رد الشئ لأصله بمشروعات البنية التحتية ستقوم باستلامها لجنة مشتركة من مديرية الطرق والإدارات الهندسية بمجالس المدن، مشددًا على ضرورة الالتزام بالكود المصري في تنفيذ الأعمال وعدم شروع أي جهة في تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله إلا بعد عرض المقايسات اللازمة والجداول الزمنية بهذا الشأن.

وأكد ضرورة تنفيذ كافة أعمال الرصف وفقًا للاشتراطات والمواصفات الهندسية والفنية بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة والانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية قبل بدء عملية الرصف ومراجعة المحاضر التنسيقية الخاصة بشركات المرافق وتيسير كل الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن، تمهيدًا لطرح أعمال الرصف وإسنادها في أسرع وقت ممكن حتى تنتهي في مواعيدها المقررة، منوها إلى إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية التي تساهم في تحقيق سيولة للحركة المرورية وتخدم أكبر شريحة من المواطنين.

جانب من اجتماع محافظ أسيوط
جانب من اجتماع محافظ أسيوط
جانب من اجتماع محافظ أسيوط
جانب من اجتماع محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذى لخطة رصف الطرق المحلية المدرجة بالخطة الاستثمارية نسب التنفيذ وحجم الأعمال وتذليل أية عقبات لسرعة الانتهاء لتقديم خدمة أفضل للمواطنين

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