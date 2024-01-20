نائب محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف بشوارع مركز ساحل سليم

تفقد المهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط؛ أعمال الرصف وتركيب البلدورات والإنترلوك بشارع الجمهورية بمركز ساحل سليم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 والتي يجري تنفيذها بواسطة مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة.

متابعة مشروعات "حياة كريمة"

وكلّف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قيادات المحافظة بمتابعة أعمال الرصف التي تتم بقرى ومراكز المحافظة، وتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والخطة الاستثمارية 2023/2024 التي تضمن تطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكات الطرق الداخلية وذلك لمتابعة الأعمال والتأكد من جودة التنفيذ وفقًا للمواصفات والمعايير المقررة، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وأكد اللواء عصام سعد متابعته المستمرة للمشروعات وأعمال التطوير أولًا بأول سواء عن طريق جولاته الميدانية أو اجتماعاته الدورية أو توجيهاته لرؤساء المراكز والأحياء وقيادات المحافظة بالنزول إلى الواقع لمتابعة مراحل العمل، مشيرًا إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات.

وأوضح محافظ أسيوط أنه يتابع بصفة مستمرة من خلال جولاتها لميدانية أعمال الرسف التى تجرى وأعمال تركيب الإنترلوك بالشوارع الضيقة التى يقل عرضها عن 6 مترات بمراكز وأحياء المحافظة، للاطمئنان على سير العمل ومدى تنفيذ تلك الأعمال وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

وأشار إلى أنه تم متابعة أعمال رصف الطريق الرئيسي بشارع الجمهورية بمدينة ساحل سليم ضمن خطة المحافظة بمركز ومدينة ساحل سليم وذلك عقب رفع الإشغالات والتعديات من المحلات التجارية والباعة الجائلين على حرم الطريق ووضع التربة الزلطية ودكها وتسويتها قبل وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بالشكل الملائم لتسهيل الحركة المرورية والنقل والانتقال وتحقيق سيولة مرورية، لافتًا إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمني المقرر ومعايير الجودة في التنفيذ.

وأكد ضرورة التنسيق مع شركات المرافق ورئيس المركز للتأكد من الانتهاء من كل أعمال البنية التحتية كخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها، حتى يتم الحفاظ على الرصف دون تعد أو تكسير والحفاظ على صحة المواطنين من حوادث الطرق.

جانب من جولة نائب محافظ أسيوط

جانب من جولة نائب محافظ أسيوط

جانب من جولة نائب محافظ أسيوط

جانب من جولة نائب محافظ أسيوط

جانب من جولة نائب محافظ أسيوط

جانب من جولة نائب محافظ أسيوط