انطلاق أعمال تطوير شوارع مدينة منفلوط بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين المحددة مسبقًا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 بالمراكز والأحياء ووفقًا للمواصفات والمعايير الموضوعة، لافتًا إلى مواصلة أعمال الرصف وتركيب بلدورات وانترلوك لشوارع وميادين مدينة منفلوط لتسهيل حركة النقل والانتقال للمواطنين وتحقيق لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر2030.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات بكل القطاعات بالمراكز والقرى خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية الصعيد.

إزالة التعديات على حرم الطريق

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تكليف محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، بمتابعة أعمال التطوير والريف بمدينة منفلوط، والتي استهدفت تنفيذ أعمال تسوية وإزالة التعديات على حرم الطريق وتحديد الأرصفة وتركيب البلدورات بالشوارع، فضلًا عن وضع تربة زلطية ودكها بشارع مركز شرطة منفلوط وشارع المستشفى المركزي وشارع مدارس المرحلة الاعدادية بنات بمدينة منفلوط تمهيدًا لرصفهم ضمن استكمال أعمال التجميل والتطوير التي يتم تنفيذها على أرض الواقع وفقًا للمواصفات والمعايير المقررة.

وأضاف اللواء عصام سعد، إلى العمل على تقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة والمتابعة الميدانية لأعمال ومراحل التنفيذ أولًا بأول حتى الانتهاء من تلك الأعمال وفقًا للجدول الزمني المقرر، مؤكدًا على التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن خاصة مسؤولي المرافق المختلفة (الاتصالات، الغاز الطبيعي، الصرف الصحي، مياه الشرب، الكهرباء)، وغيرها فضلًا عن التعاون بين مسؤولي الإدارات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط التي من بينها قطاع النظافة والرصف والإشغالات بالمركز حتى نهو الأعمال على أكمل وجه.

جانب من رصف الطرق

جانب من رصف الطرق

جانب من رصف الطرق