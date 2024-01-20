السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق أعمال تطوير شوارع مدينة منفلوط بأسيوط

رصف طرق
رصف طرق

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين المحددة مسبقًا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 بالمراكز والأحياء ووفقًا للمواصفات والمعايير الموضوعة، لافتًا إلى مواصلة أعمال الرصف وتركيب بلدورات وانترلوك لشوارع وميادين مدينة منفلوط لتسهيل حركة النقل والانتقال للمواطنين وتحقيق لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر2030.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات بكل القطاعات بالمراكز والقرى خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية الصعيد.

إزالة التعديات على حرم الطريق

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تكليف محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، بمتابعة أعمال التطوير والريف بمدينة منفلوط، والتي استهدفت تنفيذ أعمال تسوية وإزالة التعديات على حرم الطريق وتحديد الأرصفة وتركيب البلدورات بالشوارع، فضلًا عن وضع تربة زلطية ودكها بشارع مركز شرطة منفلوط وشارع المستشفى المركزي وشارع مدارس المرحلة الاعدادية بنات بمدينة منفلوط تمهيدًا لرصفهم ضمن استكمال أعمال التجميل والتطوير التي يتم تنفيذها على أرض الواقع وفقًا للمواصفات والمعايير المقررة.

وأضاف اللواء عصام سعد، إلى العمل على تقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة والمتابعة الميدانية لأعمال ومراحل التنفيذ أولًا بأول حتى الانتهاء من تلك الأعمال وفقًا للجدول الزمني المقرر، مؤكدًا على التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن خاصة مسؤولي المرافق المختلفة (الاتصالات، الغاز الطبيعي، الصرف الصحي، مياه الشرب، الكهرباء)، وغيرها فضلًا عن التعاون بين مسؤولي الإدارات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط التي من بينها قطاع النظافة والرصف والإشغالات بالمركز حتى نهو الأعمال على أكمل وجه.

جانب من رصف الطرق
جانب من رصف الطرق
جانب من رصف الطرق
جانب من رصف الطرق
جانب من رصف الطرق
جانب من رصف الطرق
جانب من رصف الطرق
جانب من رصف الطرق
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التطوير ورفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين مشروعات الخطة الأستثمارية وتركيب بلدورات وانترلوك مدينة منفلوط

مواد متعلقة

نائب محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف بشوارع مركز ساحل سليم

محافظ أسيوط يؤكد ضرورة توعية المزارعين بالحفاظ على البيئة

محافظ أسيوط: حملات مكثفة لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين

محافظ أسيوط يستعرض موقف رصف الطرق وأعمال رد الشىء لأصله

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

غرامة وغلق.. أحكام جديدة في قضية وفاة "الطفل أيوب" بالإسكندرية

النهاردة كام طوبة 2024 في مصر| ورقة نتيجة اليوم

القاهرة الإخبارية: استشهاد 4 أشخاص فى استهداف إسرائيل مبنى سكنيًا بدمشق

اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»