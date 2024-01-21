إدراج مجلة أسيوط للعلوم البيطرية ضمن المجلات العالمية في قاعدة بيانات Scopus

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عن إدراج مجلة كلية الطب البيطري Assiut Veterinary Medical Journal، ضمن المجلات المبوبة في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة سكوبس (Scopus)، موضحًا أن عدد الاستشهادات العالمية ارتفع عن العام السابق بزيادة قدرها 147%، وفقًا لقاعدة بيانات سكوبس.



وتوجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ بخالص التهنئة لكافة القائمين على المجلة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أن هذا النجاح الذي حققته المجلة، يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى الإنجازات الدولية للجامعة، ويمثل امتدادًا لمسيرة التقدم العلمي، والبحثي الذي تشهده الجامعة والذي يعكس مدى اهتمامها بالنشر العلمي، ورفع جودة المخرجات العلمية؛ لمنظومة الدراسات العليا والبحث العلمي، وهو ما يسهم في توسيع قاعدة الحضور العلمي المتميز للجامعة في الأوساط الأكاديمية المرموقة.



وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى أن المجلة تحظى بإقبال من قبل الباحثين، وترتقي بصورة جيدة في كافة مؤشرات النشر بها، والاستشهادات ببحوثها دوليًا، موضحًا أن عدد الأبحاث المرسلة للنشر بالمجلة؛ زادت من 34 بحثًا في عام 2022، إلى 62 بحثًا في عام 2023، بنسبة زيادة 82%، وهو ما مهد لإدراجها في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة Scopus.



ومن جانبها، أفادت الدكتورة مديحة درويش، أنه جرى إدراج المجلة برقمها التسلسلي القياسي الدولي (ISSN: 10125973)، والتي يتم تحكيمها بواسطة متخصصين عالميين، وفقًا لمضمون البحث، وما يقدمه من جديد، منوهةً أن المجلة توافق على نشر أفضل الأبحاث المقدمة للنشر، إلى جانب الاستشهاد بأبحاث المجلة؛ في مقالات علمية مختلفة بمعظم دول العالم، ومنشورة في مجلات علمية مرموقة، وذات معامل تأثير عال.



وأكدت الدكتورة مديحة درويش، أن إدارة الكلية تسعى جاهدةً خلال الفترة القادمة للحفاظ على جودة النشر بالمجلة حتى يتم منحها معامل تأثير (Q)، موجهة خالص تقديرها لإدارة الجامعة؛ على الاهتمام بالمجلات العلمية والحرص على تميزها من أجل إدراجها في قواعد البيانات العالمية المصنفة، كما توجهت بالشكر للدكتورة إيناس عبد الحافظ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وسكرتير المجلة والدكتور عبد الرحيم حسن عطايا سكرتير مساعد المجلة، وجميع أعضاء هيئة التحرير بالمجلة؛ وذلك على مجهوداتهم المتميزة؛ لتحقيق هذا التميز والإنجاز الجديد لكلية الطب البيطرى.



يذكر أن مجلة أسيوط للعلوم البيطرية هي مجلة دولية open access، تغطي جميع جوانب علم الحيوان والطب البيطري، وتصدر عن كلية الطب البيطري بإصدارات ربع سنوية، وجرى إنشائها عام 1974 واعتمدت في قاعدة بيانات سكوبس في نوفمبر 2023م، ونشرت 249 بحثًا من جمهورية مصر العربية، و24 بحثًا من العراق، و11 بحثًا من تركيا، و3 أبحاث من ليبيا، و3 أبحاث من نيجريا، الأمر الذي يوضح مدى انتشار المجلة دوليًا.