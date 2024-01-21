الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يشدد على التنسيق بين كافة الجهات لتنفيذ مشروعات الرصف بالمراكز

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ واستكمال مشروعات الرصف بالمراكز والأحياء، وذلك وفقًا للخطة الاستثمارية كرؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية ومسئولي الطرق والمرافق (كهرباء وصرف وغاز والاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحي...) وغيرها.

رصف الشوارع والطرق لا يتم إلا بعد التأكد من الانتهاء من أعمال البنية التحتية


وأوضح اللواء عصام سعد، أن رصف الشوارع والطرق لا يتم إلا بعد التأكد من الانتهاء من أعمال البنية التحتية بها وتوصيل كافة المرافق، حتى لا يتم اتلاف ما يتم رصفه ما يساهم بشكل كبير في تحسين حالة الطرق وجودتها موجهًا بضرورة تسريع وتيرة العمل ونهو أعمال رصف الشوارع، والطرق المقرر رصفها وفقًا للخطة الزمنية المحددة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتسهيل الانتقال والنقل والحركة المرورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع تنفيذًا لرؤية مصر2030م.


جاء ذلك خلال لقاءه مع المهندس أسامة أحمد مدير وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة.


رفع كفاءة الشوارع والطرق ومتابعة الأعمال


وقد تناول اللقاء آخر المستجدات بشأن تنفيذ مشروعات قطاع الرصف بالمراكز والأحياء لرفع كفاءة الشوارع والطرق، ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها واستعراض ما تم تنفيذه حتى الآن خلال خطة العام المالي الحالي (20223- 2024) وبحث ما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة المعوقات التي قد تواجه تنفيذ الأعمال والاستفادة من الامكانيات المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل.


وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات الرصف ونهو الأعمال في أسرع وقت ممكن واستكمال خطط التنمية وتحقيق لخطة التنمية المستدامة لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ سواء بجولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته الدورية أو تكليفه لرؤساء المراكز والأحياء بالنزول إلى أرض الواقع للاطمئنان على تنفيذ مراحل العمل وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والمعايير المقررة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التنسيق والتعاون بين كافة الجهات مشروعات الرصف للخطة الاستثمارية كرؤساء الأحياء والمراكز ومسئولي الطرق والمرافق عمال البنية التحتية

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