بطول مسار رحلة العائلة المقدسة.. محافظة اسيوط تبدأ الأعمال لإنشاء كورنيش حضاري بالقوصية

بدأت رئاسة مركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ببدء أعمال تطوير الترعة المجاورة لطريق "مير - الدوير"، والمؤدي إلى مسار رحلة العائلة المقدسة تمهيدا لإنشاء كورنيش حضاري بطول الطريق لخدمة زوار مسار رحلة العائلة المقدسة وإظهار المنطقة بشكل حضاري.

وقال اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، إن زيارة السيد المسيح والعائلة المقدسة إلى أرض مصر، حدث جلل عظيم الأثر فى التاريخ المصرى والتى تعتبر من المزارات العالمية الهامة فى ذات القيمة التاريخية، ومن ثم كانت الرؤية الثاقبة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإصداره مبادرة لتنمية الصعيد وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر، وحفاظًا على الإرث الإنساني ولتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030م.

إنشاء حائط ساند على جانب الترعة المجاور لطريق مير والدير تمهيدا لانشاء كورنيش حضارى



وأوضح رئيس مركز ومدينة القوصية أنه بناء على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ اسيوط بتسخير كافة الامكانيات الممكنه للارتقاء بمستوى الخدمات والمظهر الحضاري، للطرق المؤدية الى نقاط مسار العائلة المقدسة وخاصة نقطة دير السيدة العذراء مريم المحرق بالقوصية، تقوم إدارة مشروعات الرى بانشاء الحائط الساند على جانب الترعة المجاور لطريق مير والدير تمهيدا لانشاء كورنيش حضارى على طول مسار الطريق المؤدى الى الدير المحرق من الطرق الزراعى اسيوط / القاهرة ومن ثم تطوير وإعادة هيكلة لهذا الطريق.



وأوضح اللواء محمد عزت أن هذا يأتي بالاضافة الى ذلك تنفذ إدارة مشروعات الرى هذا المشروع، ضمن خطط التدبيش للترع التى تقوم بها وسيتم تنفيذ اعمال الحائط الساند بطول 4كم خلال العامين الماليين 2023 / 2024 وخطة 2024 / 2025م.



تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة من أهم المشروعات التراثية



وأكد رئيس مركز ومدينة القوصية ان مشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية والذى توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتشارك فيه كافة أجهزة الحكومة والتى يحظى فيها مركز القوصية بأهم نقاط محطات رحلة العائلة المقدسة فى مصر وهو دير السيدة العذراء المحرق ونتيجة اعمال التطوير سيكون لها عائد سياحي واقتصادى كبير، مشيرًا الى ان الاعمال تستهدف الخروج بالمظهر الذي يليق بالطبيعة الدينية والآثرية والسياحية للمشروع.

واضاف أن الارتقاء بمستوى الطرق يضع المحطة على الخريطة السياحة العالمية والذى يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل لأبناء مركز القوصية.