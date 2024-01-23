محافظ أسيوط يعلن إطلاق مبادرة لتوزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، صباح اليوم الثلاثاء، إطلاق مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرتها "صناع الدفا" لتوزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية في معظم قرى ومراكز المحافظة تحت رعاية وإشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي وبالتنسيق والتعاون مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة ومع عدد كبير من الجمعيات الأهلية القاعدية.

حيث تم اطلاق المبادرة باصطفاف السيارات المحملة بالدفعة الأولى من بطاطين الشتاء أمام ديوان عام محافظة أسيوط بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من قيادات مؤسسة صناع الخير.

والتقى المحافظ بمكتبه بمسئولي مؤسسة صناع الخير، مستعرضًا أبرز فعاليات مبادرة "صناع الدفا" ومراحل تنفيذها.



المبادرة تستهدف توفير احتياجات غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية



وأشاد محافظ أسيوط بجهود مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى وجودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة من خلال مبادراتها التنموية والتي تستهدف توفير احتياجات غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع، ورفع العبء عن كاهلهم، موجهًا الشكر لمسئولي المؤسسة، لجهودهم في إطلاق مبادرة "صناع الدفا"، بتوفير البطاطين للأسر الأولى بالرعاية، لحمايتهم من برودة الشتاء، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف وتضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبمتابعة من الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذى لمؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة بدأت في توزيع 50 ألف بطانية على غير القادرين في المحافظات المختلفة بأنحاء الجمهورية، وذلك لدعم غير القادرين لمواجهة الإنخفاض الشديد في درجات الحرارة هذا العام، وإنتشار فيروس كورونا، موضحًا أن توزيع بطاطين الشتاء علي غير القادرين من خلال مبادرة "صناع الدفا" تعكس إستراتيجية المؤسسة في تنفيذ منظومة خدمات إنسانية، تشمل تقديم الدعم للشرائح الأكثر إحتياجًا في مواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية، جنبًا إلى جنب مع إستهداف تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة نوعية وتناسب طبيعة معيشتهم وتحقق لهم دخل شهري يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

بينما أكد الدكتور محمد عبدالجليل نائب المدير التنفيذي، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن مبادرة صناع الدفا في محافظة أسيوط تستهدف توزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية في عدد كبير من قرى مراكز المحافظة المختلفة ففي مركز أسيوط سوف يتم التوزيع في غرب المدابغ وفي ساحل سليم سوف يتم التوزيع في قرى جزيرة الساحل والعفادرة والشيخ شاحته والشامية والمطمر وفي مركز الفتح قرية بصره وتوابعها وفي أبوتيج قري الزرابي والمسعودي وتوابعهما وفي مركز ديروط عزبة هلال والقرى المجاورة وفي مركز القوصية سوف يتم التوزيع في قرية القصير وتوابعها وفي مركز أبنوب سوف يتم التوزيع في عرب القداديح.

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