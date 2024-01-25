محافظ أسيوط: مشاركة وفد من أصحاب الحرف اليدوية فى معرض "أيادى مصر" بأسوان

أشاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمشاركة وفد من المحافظة يضم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية فى معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية، الذي أقيم بمحافظة أسوان خلال الفترة من 20: 22 يناير الجاري، بمشاركة كافة محافظات الجمهورية، لعرض وتسويق أهم المنتجات الحرفية والتراثية المصنعة بأيادٍ مصرية بتلك المحافظات، كما أنها تفتح آفاقًا جديدة لتسويق منتجاتهم ضمن مبادرة وزارة التنمية المحلية، بقيادة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بإطلاق منصة "أيادي مصر".

جاء ذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وبالتنسيق مع شركة "إي- أسواق مصر"، لمتابعة المنصحة الإلكترونية "أيادي مصر" تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وأشار اللواء عصام سعد إلى اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعمل بخطى سريعة على توفير فرص عمل ودعم جهود الدولة في القضاء على البطالة، بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية، وتحسين مستوى معيشتهم والعمل على تنمية الصعيد.

أسيوط تشارك بحرف يدوية خشبية ومجسمات

وأوضح المحافظ أن منتجات المحافظة المشاركة في المعرض تضم منتجات للحرف اليدوية عبارة عن تماثيل ومجسمات فرعونية من الخشب، ومنتجات خان الخليلى، واكسسورات من الذهب الصيني والأحجار الطبيعية ذات جودة عالية، والتلى، والسجاد، والمفروشات، والمشغولات اليدوية، والجلود.

وأشار إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات للمواطنين، وتوفير فرص لأصحاب الحرف من الشباب والفتيات والمرأة المعيلة والأسر المنتجة وصغار الحرفيين لعرض منتجاتهم المختلفة اليدوية والتراثية، وتسويقها والمشاركة في المعارض المختلفة بالمحافظات، والعمل على توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية، خاصة أنها بجودة عالية ومصنعة محليًا بأيادٍ مصرية.

وأضاف أن وفد محافظة أسيوط المشارك فى معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية بمحافظة أسوان قد ضم أصحاب الحرف التراثية واليدوية، برئاسة ناهد محمد فرغلى مدير إدارة التعاون بالمحافظة، وبمشاركة كل من (بيت التلي، جمعية البسملة للسجاد اليدوي، جمعية الهلال الأحمر منتجاتهم لاسيه وتلي، وجمعية خان الخليلي).

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