الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم ندوات توعوية حول الزيادة السكانية في ساحل سليم بأسيوط

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الهيئات والمديريات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم في مراكز وقرى المحافظة لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مثل هذه الفعاليات والندوات لزيادة الوعي المجتمعي بالزيادة السكانية غير المبررة التي تشهدها مصر والتي تلتهم جهد كبير لأعمال النهوض والتنمية.


وأشار اللواء عصام سعد، إلى ضرورة التثقيف والتوعية للمواطنين وتبادل المعرفة بين الشباب والفتيات والنشىء في القضايا السكانية وأهمية تنظيم الأسرة خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وتحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠م.


مشروع تنمية الأسرة المصرية


وفي هذا الاطار نظمت رئاسة مركز ومدينة ساحل سليم ندوة توعوية بشعار (أسرتك ثروتك) عن دور المشاركة المجتمعية ف تمكين الاقتصادي للمرأة ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية وأضرار الزيادة السكانية على الأسرة والمجتمع وتنظيم الأسرة وفوائدها الايجابية ضمن حملة تنمية الأسرة المصرية انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتعاون مع مركز اعلام جنوب أسيوط التابع للهيئة العامة للاستعلامات.


جاء ذلك بحضور كل من أسامة سحيم رئيس مركز ساحل سليم، ومروة سيد سلام مدير مركز  إعلام جنوب أسيوط، ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وأسماء محمد علي مدير وحدة تضامن ساحل سليم، ومسئولي الإدارة الصحية بالمركز، ووحدتي حماية الطفل والسكان.


تضمنت الندوة عدد من المحاور أهمها (تنظيم الأسرة والصحة والانجابية والخصائص السكانية وأهمية التعليم ومحو الأمية والإعلام والتواصل الاجتماعي وتمكين المرأة)، وذلك بهدف رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة والتأكيد على إتاحة خدمات تنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الأساسية والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة ورفع مهارات مقدمي الخدمات طبقًا للمعايير بجميع مراكز تقديم الخدمة.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التثقيف والتوعية للمواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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