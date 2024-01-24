والد شهيد: التكريم شرف لنا ووقوف نجل الشهيد بجوار الرئيس فخر

قال اللواء جميل محروس، والد الشهيد النقيب طارق جميل محروس، ضابط الأمن المركزي بمحافظة أسيوط، والذي استشهد إثر تبادل إطلاق النار مع عناصرإجرامية شديدة الخطورة، أننا نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي هذا التكريم العظيم، واهتمامه المتواصل بأسر الشهداء ممن ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن وتكريمهم وذكراهم بصفة مستمرة وهذا ما يسلج صورنا ويخفف علينا الآلام الفراق.



وأوضح اللواء جميل محروس، أن النقيب طارق كان بطل وشجاع من صغره وكان يتمني الشهادة ودائما كان يقول إن كان لكم قوت وكسوة فكفي ونحن ترتب والي التراب نعود وكان دائما الدعاء "يا رب ارحمني وسامحني" وقبل استشهاده بـ 15 يوم اتصل به أحد اصدقائه وآخبره أن هناك زملائنا استشهد واتصل بك للاطمئنان عليك فكان رده "هوا احنا نطول علشان نستشهد يا رب يكون كاتبهالي" وأن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لنجله الوحيد سيف والذي فقد والده وهوا يبلغ من العمر 5 اشهر ليكمل حياته علي ذكري وطنية والده.



الشهيد كان متفوق دراسيا وكان محب كلية الشركة

وأضاف اللواء جميل، أن الشهيد طارق هوا نجلي الوحيد علي فتاتين وكان متفوق دراسيا وحصل في الثانوية العامة علي 96٪ والتحق بكلية الشرطة لحبه الشديد لها وكنت ادعمه بصفة مستمرة وتخصص في قطاع الأمن المركزي وحاصل علي ماجستير في القانون ودبلومة في القانون العام وآخري في القانون الخاص بتقدير جيد جدا وغادر عنا تاركا نجله الوحيد سيف.

وأشار اللواء جميل، أن الشعب المصري شعب عظيم ويستحق أن نستشهد من أجله ونحن فداء مصر وترابها وشعبها العظيم الصبور المترابط ولن ينحني لأحد فنحن جميعا مترابطين ومتماسكين ولن يفرقنا أحد ولو لدي أبناء غير طارق لكنت تمنيت أن يلتحقوا بكلية الشرطة.

وأضاف أنني اقول للضباط سواء ضباط الشرطة أو القوات المسلحة ربنا يحميكم ويحفظكم فهم من يضحون بأرواحهم فاسرهم تعلم جيدا أن ابائهم قد تخرج في الصباح لتاديت عملهم ولا تعود مرة أخري وندعوا الله أن ينصرهم ويحميهم ويحفظهم لاسرهم خاصة وأن عقيدتهم الشهادة أو النصر.

وأشار إلى أن آخر كلمات الشهيد طارق لزوجته وطفله يوم استشهاده عندما احضرهم الي منزلي قبل ذهابه للعمل "روحوا طريق السلامة" وذهب الشهيد طارق ولم يعود.

وأضاف أنني ادعوا دائما للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن يعينه الله وثبت الله خطاك لما فيه الأمن والأمان والخير والصلاح لمصرنا الحبيبة الغالية.