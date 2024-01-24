الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

والد شهيد: التكريم شرف لنا ووقوف نجل الشهيد بجوار الرئيس فخر

الشهيد النقيب طارق
الشهيد النقيب طارق جميل

قال اللواء جميل محروس، والد الشهيد النقيب طارق جميل محروس، ضابط الأمن المركزي بمحافظة أسيوط، والذي استشهد إثر تبادل إطلاق النار مع عناصرإجرامية شديدة الخطورة، أننا نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي هذا التكريم العظيم، واهتمامه المتواصل بأسر الشهداء ممن ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن وتكريمهم وذكراهم بصفة مستمرة وهذا ما يسلج صورنا ويخفف علينا الآلام الفراق.


وأوضح اللواء جميل محروس، أن النقيب طارق كان بطل وشجاع من صغره وكان يتمني الشهادة ودائما كان يقول إن كان لكم قوت وكسوة فكفي ونحن ترتب والي التراب نعود وكان دائما الدعاء "يا رب ارحمني وسامحني" وقبل استشهاده بـ 15 يوم اتصل به أحد اصدقائه وآخبره أن هناك زملائنا استشهد واتصل بك للاطمئنان عليك فكان رده "هوا احنا نطول علشان نستشهد يا رب يكون كاتبهالي" وأن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لنجله الوحيد سيف والذي فقد والده وهوا يبلغ من العمر 5 اشهر ليكمل حياته علي ذكري وطنية والده.


الشهيد كان متفوق دراسيا وكان محب كلية الشركة

وأضاف اللواء جميل، أن الشهيد طارق هوا نجلي الوحيد علي فتاتين وكان متفوق دراسيا وحصل في الثانوية العامة علي 96٪ والتحق بكلية الشرطة لحبه الشديد لها وكنت ادعمه بصفة مستمرة وتخصص في قطاع الأمن المركزي وحاصل علي ماجستير في القانون ودبلومة في القانون العام وآخري في القانون الخاص بتقدير جيد جدا وغادر عنا تاركا نجله الوحيد سيف.
وأشار اللواء جميل، أن الشعب المصري شعب عظيم ويستحق أن نستشهد من أجله ونحن فداء مصر وترابها وشعبها العظيم الصبور المترابط ولن ينحني لأحد فنحن جميعا مترابطين ومتماسكين ولن يفرقنا أحد ولو لدي أبناء غير طارق لكنت تمنيت أن يلتحقوا بكلية الشرطة.
وأضاف أنني اقول للضباط سواء ضباط الشرطة أو القوات المسلحة ربنا يحميكم ويحفظكم فهم من يضحون بأرواحهم فاسرهم تعلم جيدا أن ابائهم قد تخرج في الصباح لتاديت عملهم ولا تعود مرة أخري وندعوا الله أن ينصرهم ويحميهم ويحفظهم لاسرهم خاصة وأن عقيدتهم الشهادة أو النصر.
وأشار إلى أن آخر كلمات الشهيد طارق لزوجته وطفله يوم استشهاده عندما احضرهم الي منزلي قبل ذهابه للعمل "روحوا طريق السلامة" وذهب الشهيد طارق ولم يعود.
وأضاف أنني ادعوا دائما للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن يعينه الله وثبت الله خطاك لما فيه الأمن والأمان والخير والصلاح لمصرنا الحبيبة الغالية.

اللواء جميل محروس الشهيد النقيب طارق جميل محروس ضابط بالأمن المركزي عناصر إجرامية شديدة الخطورة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأسر الشهداء بمحافظة أسيوط

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: برنامج التنمية المحلية يشارك بمعرض وسط الصعيد الزراعي

تنظيم ندوات توعوية حول الزيادة السكانية في ساحل سليم بأسيوط

محافظ أسيوط يؤكد أهمية تضافر الجهود بين كل المؤسسات والهيئات

محافظة أسيوط تشارك فى ماراثون للمشى احتفالًا بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير

بحث رفع القدرة الكهربائية المغذية للمباني الجديدة بمستشفى أسيوط الجامعي

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

الرئيس السيسى يرفض تلقى اتصال هاتفى من نتنياهو

عاجل.. تفاصيل "الجلسة الساخنة" بين وزير الشباب وعلام بسبب أداء المنتخب

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

كواليس الهدنة الجديدة في غزة.. ماذا حدث خلال اتصالات مصر وحماس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردني لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟