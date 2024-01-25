الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

وضع اكليل من الزهور
وضع اكليل من الزهور

شارك اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد، واللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن بمركز أبنوب بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ72 والذي يوافق 25 يناير من كل عام ويحمل ذكرى الصمود والوقفة الوطنية لرجال الشرطة وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال الغاشم دفاعًا عن العزة والكرامة، وذلك بحضور العديد من القيادات الأمنية بمديرية الأمن.

وعُزِفَت الموسيقى العسكرية ـ سلام الشهيد ـ وبعد ذلك وضع محافظ أسيوط ومدير الأمن، إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، للوفاء بشهداء مصر جيلًا بعد جيل عرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده، ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن ومن أجل أن ينعم المواطنين بمعيشة كريمة يسودها الأمن والأمان داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وتبادل المحافظ ومدير الأمن، الدروع التذكارية تقديرًا لدور رجال الشرطة في خدمة المواطنين وتوفير الأمن والاستقرار للوطن.

احتفالات عيد الشرطة

كما قدم محافظ أسيوط، التهنئة إلى قيادات الشرطة والضباط وأفراد الشرطة والمجندين بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ 72 والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء دفاعًا عن تراب الوطن، واصفًا إياها بأنها ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

وقال محافظ أسيوط: "إننا في يوم "عيد الشرطة" نعبر عن فخرنا وامتناننا لشرطتنا الباسلة التي تضطلع بدور حيوي في حفظ الأمن والنظام، وإن احتفالاتنا تعبر عن امتناننا لتفانيهم وتضحياتهم في سبيل حماية مجتمعنا".

وأضاف: "نثمن الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتعزيز الأمان في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي"، لافتًا إلى أن عيد الشرطة هو عيد للمصريين جميعًا، كما أن هذا اليوم هو بمثابة تكريم للمجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءً لمصر ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والتنمية في وطننا الحبيب، مؤكدًا أن تحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار في كل المجالات يحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة من أجل تحقيق التنمية الشاملة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط وضع أكليل من الزهور النصب التذكاري لشهداء الشرطة قوات الأمن بمركز أبنوب

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