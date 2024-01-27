السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يناقش مع "تنمية الصعيد" إنشاء مصنع للأخشاب من المخلفات الزراعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الإجراءات التنسيقية مع فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لاقامة مصنع تصنيع الاخشاب من المخلفات الزراعية وذلك لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية ومنع ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بالقرى والمراكز وذلك ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة التابعة لمجلس الوزراء بالتنسيق بين اللواء أركان حرب شريف صالح رئيس هيئة تنميه الصعيد وبالتعاون مع محافظة أسيوط، وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.


جاء ذلك خلال لقائه محمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعية بالمحافظة واشرف محمد حسن مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة.


إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية


وقد تناول اللقاء المراحل التنفيذية لاقامة مشروع مصنع لتدوير المخلفات الزراعية وتصنيع الاخشاب بمنطقة بنى غالب بمركز أسيوط بجوار مصنع السماد العضوى التابع للمحافظة.


وأشار محافظ أسيوط إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية لتخصيص قطعة الارض لصالح الهيئة لاقامة المشروع فى اسرع وقت معلنا تقديمه لكافة التسهيلات لسرعة تنفيذ المشروع وفقا لاحدث المواصفات ومعايير الجودة،لافتا الى أهمية المشروع فى تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية لاقامة مصنع للاخشاب ويساهم فى القضاء على ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وذلك استكمالا لجهود المحافظة فى مواجهة ظاهرة الحرق المكشوف،مشيدا بالمشروعات التى تنفذها الهيئة على مستوى الجمهورية وبخاصة محافظة اسيوط ومنها انشاء مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية بمركز ساحل سليم بتكلفة 40 مليون جنيه.


كما أكد محافظ أسيوط على تكليفاته المستمرة لرؤساء المراكز والاحياء لتكثيف حملات وبرامج التوعية وتكاتف الجميع من رجال دين ومسئولي الزراعة والبيئة والصحة ورؤساء المراكز والأحياء وعقد ندوات لتعريف المزارعين بمخاطر حرق المخلفات الزراعية على المواطنين وعلى البيئة والتعريف بإمكانية فرم المخلفات من خلال المفارم التي توفرها المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والزراعة بمختلف المراكز والقرى لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف.


وشدد على اتخاذ إجراءات رادعة لضبط المخالفات من خلال حملات مستمرة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع مديريات الزراعة والبيئة لضبط أية حالات حرق للمخلفات على أن تتم تلك الحملات بصورة دورية ليلًا ونهارًا بالإضافة إلى دعم الاستفادة من المخلفات الزراعية بصورة صحيحة تخدم المجتمع والبيئة عن طريق إعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج" بالتعاون مع مديرية الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط فرع هيئة تنمية الصعيد مصنع تصنيع الاخشاب من المخلفات الزراعية لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية ظاهرة الحرق المكشوف

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