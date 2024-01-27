السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تطهير المجارى المائية وصيانة بوابات الري خلال فترة السدة الشتوية

جانب من تطهير الترع
جانب من تطهير الترع

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم التنسيق مع مسئولى الموارد المائية والرى بالمحافظة، بتكثيف أعمال تطهير الترع والمجارى المائية وصيانة ودهان بوابات الري، واستكمال الأعمال الصناعية على المصارف والمجاري المائية خلال فترة السدة الشتوية.

 يأتي ذلك بمتابعة وتنفيذ الإدارة العامة للري؛ للارتقاء بمنظومة الرى خلال موسم أقل الاحتياجات بفصل الشتاء استعدادًا لموسم أقصى الاحتياجات بفصل الصيف لنقل وتوصيل المياه لكافة الزراعات والقطاعات الأخرى المستخدمة للمياه بالكفاءة المطلوبة.


اهتمام الدولة بقطاع الموارد المائية والري


وأشار محافظ أسيوط، الى الاهتمام الذى توليه الحكومة بقطاع الموارد المائية والري في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية والحفاظ على مياه الرى وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بشكل منتظم طوال العام بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وشدد على ضرورة إزلة كافة المخلفات والقمامة والحشائش من الترع والمصارف بصفة مستمرة، لافتًا إلى أهمية تكثيف برامج التوعية للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بالحفاظ على سلامة الترع والمصارف وعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية حفاظًا عليها من التلوث ولضمان وصول المياه لنهايتها.


وأشار إلى اهتمام الأجهزة التنفيذية بكافة أشكال الحفاظ على المياه وترشيدها وإجراء عمليات التطهير ورفع المخلفات والقمامة منها وتسهيل عمليات الري.


كما وجه المحافظ مسئولي الري بالمحافظة برئاسة المهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للري بأسيوط والمهندس عمر سيف النصر مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بأسيوط خلال عدة اجتماعات ولقاءات وخلال جولاته الميدانية بالقرى والمراكز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء وتكثيف المتابعة الميدانية والجولات لمتابعة تنفيذ اعمال تبطين الترع وتطهير المجارى المائية وكافة الأعمال الصناعية التي يتطلب تنفيذها عدم وجود مياه بالمجارى المائية خلال موسم السدة الشتوية بالتزامن مع موسم أقل الاحتياجات للارتقاء بالمنظومة وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه على مدار العام لضمان وصول مياه الري وطبقًا للكميات والمواعيد المقررة وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهايات لري المساحات المقررة فضلا عن استكمال أعمال المشروع القومي لتبطين الترع والمجارى المائية بالمحافظة.


وأضاف المهندس عمر سيف النصر مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط، أنه يجري استغلال فترة السدة الشتوية لاستكمال أعمال دهان وصيانة البوابات بجميع الترع والمصارف لحمايتها من الصدأ، فضلا عن إزالة المخلفات من أمام الكباري والحجوزات.

ولفت إلى أنه يتم التخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والمخلفات على جانبي الترع والمصارف باستخدام حفارات ولوادر وسيارات ومعدات الرى والوحدات المحلية بنطاق أعمال التطهير لنقل المخلفات الناتجة عن الاعمال التطهير إلى المقالب المخصصة لذلك أولًا بأول فضلا عن تكثيف أعمال الصيانة والأعمال الصناعية في المجاري المائية واستكمال اعمال التطهير وتبطين الترع.

ونوه بأنه تم تطهير وإزالة العوائق وكافة المخلفات بكافة الترع الرئيسية والفرعية بجميع قرى ومراكز المحافظة، مع الاستمرار في الأعمال للانتهاء من كافة الترع والمجاري المائية المستهدفة خلال هذه الفترة للارتقاء بمنظومة الري وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه.

جانب من تطهير الترع
جانب من تطهير الترع
جانب من تطهير الترع
جانب من تطهير الترع
جانب من تطهير الترع
جانب من تطهير الترع
جانب من تطهير الترع
جانب من تطهير الترع
اسيوط الموارد المائية والري تطهير الترع والمجارى المائية وصيانة ودهان بوابات الرى المصارف والمجاري المائية

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