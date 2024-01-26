تمهيد شوارع بحي غرب أسيوط استعدادا لرصفها ضمن الخطة الاستثمارية

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة استكمال مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية الحالية 2023/2024 بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، موضحًا أنه تم البدء في أعمال تمهيد بعض الشوارع بحي غرب مدينة أسيوط استعدادًا لرصفها ورفع كفائتها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات.

ولفت اللواء عصام سعد إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ طلبات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المختلفة بها ضمن رؤية مصر 2030 التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

خطة لرفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم وضع خطة لرفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية في كافة المراكز والمدن والأحياء مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين وإعادة الوجه الحضاري للشوارع والميادين.

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع المرافق بالتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات والهيئات العنية في هذا الشأن، مشددًا على أهمية متابعة الأعمال والجداول الزمنية للانتهاء من الخطط الموضوعة للرصف.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط بقيادة عيون إبراهيم رئيس الحي ببدء أعمال التمهيد لشوارع منطقة الست نفيسة، وزرزارة بغرب البد، استعدادًا لرصفها ضمن خطة تستهدف كافة شوارع الحي بأكلمه من خلال إعادة تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك وتمهيد الشوارع وتسويتها خلال عمليات الكشط لتكون مناسبة للمواصفات القياسية للرصف.

وقام رئيس الحي برفقه محمد حمدي دسوقي، عضو مجلس النواب ومسئولي الرصف ونواب رئيس الحي، بمتابعة أعمال التمهيد والإشراف على رفع كافة المعوقات والمخلفات وتسويه الشوارع المتفرعة بالجليدر، لتكون عملية التمهيد صحيحة ودقيقة والتأكد من إتمامها على أكل وجه لتحسين حالة الشوارع ورفع كفاءتها وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

تمهيد شوارع بحي غرب أسيوط

تمهيد شوارع بحي غرب أسيوط

تمهيد شوارع بحي غرب أسيوط

تمهيد شوارع بحي غرب أسيوط

تمهيد شوارع بحي غرب أسيوط

تمهيد شوارع بحي غرب أسيوط

تمهيد شوارع بحي غرب أسيوط