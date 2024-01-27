تفقد الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ساحة مصر بحي الشرق، وذلك خلال جولة محافظ بورسعيد ووزير التموين والتجارة الداخلية على عدد من المنشآت والمشروعات بمحافظة بورسعيد.

رافقهم خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والأستاذة لمياء الجيار رئيس حي الشرق.

وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدان "ساحة مصر" بحى الشرق

وأشاد وزير التموين والتجارة الداخلية، بأعمال إنشاء وتطوير ساحة مصر، مؤكدا أن المنطقة أصبحت من أهم المشروعات السياحية التى تمثل نقطة جذب وواجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها من جهة مدخل قناة السويس، والتي تعتبر إحدى المشروعات التجميلية والحضارية التي تم إنشاؤها في بورسعيد، لتعكس تاريخ وحضارة بورسعيد.

وخلال الجولة استعرض محافظ بورسعيد أعمال التطوير التي شهدتها ساحة مصر، التي يأتى بالتوازى مع عدد من أعمال التطوير تشهدها المنطقة والتى تمثل واجهة بورسعيد من جهة مدخل قناة السويس، وتضمنت إنشاء تمثال مصر ويسمي "أم الدنيا" وهو يشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس، فضلا عن إنشاء منطقة مطاعم وكافيتريات، والتى أسهمت فى تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها.

وفي شأن آخر، زار الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سوق بورسعيد الجديد "البازار"، حيث تم تفقد معرض «مبادرة السلع المخفضة» داخل البازار، في إطار سعي محافظة بورسعيد لضبط الأسعار، رافقهما خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ورئيس حي العرب الأستاذ فوزي الوالي.

وتفقد الوزير والمحافظ، السلع الموجودة داخل معرض المبادرة، للتأكد من جودتها وصلاحيتها وعرضها بأسعار تلبي احتياجات المواطنين، وأشار المحافظ إلى أن محافظة بورسعيد قامت بتنظيم مبادرة لعرض سلعتي الأرز، وزيت الطعام، وكذا اللحوم، بأسعار مخفضة في منافذ البيع المختلفة بكل من البازار الجديد بمدينة بورسعيد، ومجمع الأسواق، بمدينة بورفؤاد، ليكون سعر زجاجة الزيت ١ك ٥٥ جنيها، وسعر الأرز ١ ك ٢٥جنيها وسعر عبوة السكر ٢٧ جنيها.

وأضاف المحافظ أن الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد يقوم بدعم المبادرة وشراء السلع من الزيت، والأرز، وتم تشكيل لجان رئيسية وأخرى فرعية، تهدف إلى تنظيم أسلوب عمل فرق تحصيل مستحقات الدولة لدى المواطنين، وبيان الإجراءات الواجب اتباعها أثناء تنفيذ أعمال المتابعة الميدانية والمالية للمبادرة.

كما استعرض المحافظ دور لجان الإستلام، في استلام الحصص المقررة يوميا من سلعتي الزيت والأرز وتسليمها لمنافذ البيع، وكذا دور لجان البيع، التي تختص بالبيع المباشر للمواطنين وتقسيم العمل على فترتين، الأولى من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا، والثانية من الساعة السابعة مساء حتي التاسعة مساء.

وأضاف أن لجان متابعة التوريد، تقوم بتوريد المبالغ المحصلة يوميًا إلي الجهاز التنفيذي وحصر الكميات المتبقية من سلعتي الأرز والزيت بمنافذ البيع.

وشملت جولتهما أيضا، تفقد «هايبر ماركت» داخل بازار بورسعيد الجديد، للتأكد من توافر كل السلع الغذائية بأسعار تلبي احتياجات المواطنين، وأضاف محافظ بورسعيد أن الأسواق الحديثة تخدم كل أحياء المحافظة، الشرق، العرب، المناخ، الضواحي، الزهور، ومدينة بورفؤاد، بإجمالي 23 سوقًا موزعة على جميع الأحياء، منها سوق السمك الجديد، وسوق بورسعيد الجديد "البازار"، والذي تم إنشاؤه علي مساحة إجمالية 38219م2.

وأكد الدكتور على مصيلحي اهتمام الدولة بخطة إقامة أسواق حضارية حديثة بالمحافظات ولا سيما بورسعيد لكونها ذات طبيعة تجارية، مشيرًا إلى أن تلك الأسواق تتماشى مع التطورات التنموية والخدمية وتضع حدًا للإشغالات، وتحقق المظهر الحضاري للمدن.

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