50 حافظا للقرآن يتنافسون في مسابقة بورسعيد المحلية

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، انطلاق منافسات مسابقة أبناء بورسعيد لحفظ القران الكريم.

وقال الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام، إن محافظ بورسعيد كان قد وجه بتنظيم مسابقة محلية لحفظة القرآن الكريم بالتزامن مع المسابقة الدولية التي تنطلق في فبراير المقبل، والتي يشارك بها متسابقون من أكثر من 60 دولة حول العالم.

وأقيمت المسابقة اليوم بمشاركة 50 متسابقا تنافسوا في حفظ القرآن، على هامش مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وكان يشترط للاشتراك فيها أن يكون المتسابق من أبناء بورسعيد، ولا يتعدي عمره 30 عاما، وجاءت لجنة التحكيم من خارج المحافظة لضمان الشفافية.

ويمنح الفائزون بمسابقة بورسعيد المحلية لحفظ القرآن الكريم جوائز مالية قيمة يتم توزيعها ف الحفل الختامي لمسابقة الدولية يوم الثلاثاء 6 فبراير.

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