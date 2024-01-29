الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يوجه بمضاعفة جهود إدارة تحسين البيئة

رفع كفاءة مساكن الفيروز
رفع كفاءة مساكن الفيروز

تابع الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال رفع كفاءة مساكن الفيروز وذلك من خلال تواجد عمال النظافة والقيام بأعمال النظافة من كنس ورفع المخلفات بالتعاون مع إدارة النقل الميكانيكي التابعة لديوان مجلس المدينة، وجار استكمال الأعمال بالمناطق المحيطة.

 

كما شدد على بذل مزيد من الجهد والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولًا بأول، لافتًا إلى الرقابة المستمرة على عمال النظافة لضمان تحقيق أعلى مستوياتها.

كما تابع رئيس المدينة ما وصلت إليه خطة العمل، حيث شدد على ضرورة تحقيق أعلى مستوى من النظافة بأنحاء المدينة، كما أكد على أهمية دور عمال النظافة، والذي يعد عاملًا أساسيًا في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف للمدينة، وأيضًا لجهودهم المتواصلة، والتي تتكامل مع كل الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية، للارتقاء بحياة المواطنين، لافتًا إلى تقديم كل الدعم لهم.

كما وجّه بهنساوي، إدارة النقل الميكانيكي الدفع بسيارات جمع القمامة والمرور خلال ورديات العمل لتفريغ محتويات الصناديق، إلى جانب التنسيق مع إدارة القوارض والحشرات بتكثيف المرور اليومي، والقيام بعملية تعقيم وتطهير الصناديق أولًا بأول.

حيث وجه الأجهزة التنفيذية بضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف الحملات بشكل يومي لتغطية كل مناطق وقطاعات المدينة، وذلك لمواجهة ظاهرة انتشار الناموس، وذلك في إطار حملة الوقاية من الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض، وجارٍ استمرار الحملات اليومية للقضاء على الحشرات والبعوض الناقل لبعض الأمراض التي تصيب الإنسان.

 

كما واصلت الأجهزة التنفيذية تكثيف الحملات المكبرة للقضاء على ظاهرة فارزي القمامة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط عدد من عربات اليد كان يستخدمها فارزو القمامة، حيث وجه بالتحفظ على المضبوطات واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

كما وجّه رئيس المدينة باستمرار الحملات والمتابعة الميدانية لضبط فارزي القمامة ومواجهتهم بكل شدة وحزم، لما تمثله تلك الظاهرة السلبية من تبديد للمجهودات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة في تجميل الشوارع والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق.

وأضاف أنه في الوقت التي تقوم به المدينة بالتطوير وتجميل شوارع المدينة نجد هناك البعض من الخارجين على القانون والمخالفين يقومون بتشويه المظهر الجمالي للمدينة، من خلال إخراج القمامة من الصناديق المخصصة لذلك وإلقائها خارج الصندوق، مطالبًا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية للقضاء على تلك الظاهرة التي لا تليق بالمدينة.

رفع كفاءة مساكن الفيروز
رفع كفاءة مساكن الفيروز
رفع كفاءة مساكن الفيروز
رفع كفاءة مساكن الفيروز
رفع كفاءة مساكن الفيروز
رفع كفاءة مساكن الفيروز
بورسعيد بورفؤاد النظافة مضاغفة تحسين مستوي

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