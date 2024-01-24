محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة بشبرا الخيمة والخصوص

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، شوارع مدن الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة للاطمئنان على المستوى العام للنظافة ورفع الإشغالات ومتابعة الحركة المرورية وأعمال التطوير والتجميل بالمدينة.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد الحملة الميكانيكية والمقلب الوسيط بمدينة الخصوص، موجهًا برفع كفاءة المعدات من خلال الصيانة الدورية لها بالإضافة إلى متابعة المعدات الجاري صيانتها وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمعدات التي تستخدم في مواجهة الطوارئ والانتشار السريع.

كما تفقد المحافظ، أعمال رفع تراكمات القمامة من المقلب الوسيط مشددًا على ضرورة الاهتمام بالشوارع ورفع التراكمات أولا بأول والعمل علي توفير بيئة صحية للمواطنين كما وجه المحافظ أيضا بزيادة عدد صناديق القمامة بالشوارع الرئيسية والاهتمام بالاشجار الموجودة بالجزر الوسطي.

أعمال النظافة بحي شرق شبرا الخيمة

وتفقد المحافظ، خلال جولة اليوم أعمال النظافة التي تتم من قبل حي شرق شبرا الخيمة، موجهًا بالعمل على نظافة محور الخصوص وإزالة الأتربة من على الجانبين موجها بتكثيف الأعمال ورفع القمامة وعدم السماح بإلقاء القمامة بالطرق العامة والرئيسية والتنسيق المستمر ما بين حي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص لعمل حملات نظافة مشتركة خاصه في المناطق الحدودية بين المدينتين.

وتابع المحافظ، نظافة شارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة مشددًا على نظافة الشارع وعدم السماح بأي إشغالات والتشديد على شرطة المرافق بعدم السماح للباعة الجائلين بإفتراش الأرصفة والجزر الوسطى لضمان عدم إعاقة حركة المارة، مؤكدًا أن الرصيف من حق المواطن ولن يتم السماح لأحد بالتعدي على الرصيف وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وحرص محافظ القليوبية، على الاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل، مؤكدًا أن الشكاوى سيتم فحصها بمعرفة الجهات المعنية والمقترحات سيتم دراستها والإستفادة منها لتطوير الأداء وتحسين مستوى العمل.

ووجَّه المحافظ، بعمل النوبتجيات الليلية لضبط السيارات التي تلقي بمخلفات الهدم، ومخلفات الإنشاءات أسفل الطريق الدائري وفي الشوارع الرئيسية مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي سيارة يتم ضبطها تلقي بالرتش، خاصة بمدخل شارع أحمد عرابي وأسفل كوبري الطريق الدائري ومدخل محور العصار.