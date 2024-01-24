الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كفاح على شط النيل.. "عم بلال" يسترزق من صناعة "السبت": ورثت المهنة عن والدي

عجوز صانع إسبته غاب
عجوز صانع إسبته غاب بالقليوبية

على نهر النيل بمحافظة القليوبية يجلس رجل عجوز يبلغ من العمر 70 عامًا وعلى وجهه علامات الرضا وهو يمارس مهنة حرفية قديمة ورثها عن والده لمدة 40 عامًا وهي صناعة "السبت" التي تعد مصدر رزقه الأول.

قال "بلال عبدالفتاح"، إنه يعمل في مهنة صناعة السلال منذ 40 عامًا بعد أن اكتسبها من والده، لافتًا إلى أنه متزوج من 3 سيدات وأنجب 12 ولدًا، لم يبق منهم سوى بنتان.

وأضاف بصوتٍ حزين خلال حديثه "للدستور": "متفكرنيش بالذي مضى.. ماتوا جميعًا ولم يبق منهم سوى إثنان بنات وربنا صبرني وكملت حياتي حامد وشاكر لله وأعنى على ستر وزواج بناتي ودى كانت أهم رسالة فى الحياة علشان الإنسان اللي بيعيش من غير هدف بيكون مالوش قيمة في الحياة".

وتابع: "رغم كبر سني سأظل أعمل في مهنتي التي اكتسبتها من والدي وكانت هي مصدر رزقي بالحلال لى ولأسرتي"، مؤكدًا: "المكسب فى العمل ليس بالمال الكتير ولا القليل ولكن ببركة ربنا بالقرش اللى معاك حتى لو كان مكسبك جنيه واحد".

وعن تفاصيل يومه قال عبدالفتاح: "استيقظ مبكرًا للسعي على عملي وإحضار أدوات مهنتي وهي حزمة من الغاب وسكينة التقطيع، وأقوم بصناعة عدد من السلال متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات وأقوم ببيعها في الأسواق داخل محافظة القليوبية أو تجميعها وبيعها بالجملة لأحد التجار.. والحمد لله مستورة ومبسوط والدنيا ماشية طالما الإنسان في نيته وهدفه السعي على الرزق الحلال". 

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