محافظ بورسعيد يستعرض مقترح تطوير ميدان الأمين بحى المناخ

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، لاستعراض مقترح وتصور «تطوير ورفع كفاءة ميدان الأمين» بحي المناخ، في إطار أعمال التطوير الجارية بمنظومة الطرق والميادين بمختلف أحياء بورسعيد.

«تطوير ميدان الأمين» بحي المناخ

جاء ذلك، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام، الدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد ورئيس حي المناخ والجهاز التنفيذي ومديري مديرية الطرق ومديرية الإسكان والمشروعات والمقاولين.

وناقش المحافظ مع الجهات المختصة الخطة الزمنية المقررة للانتهاء من تطوير الميدان، فضلا عن عرض التعديلات النهائية لتنفيذ المقترح، مؤكدا ضرورة تطوير الميدان على أعلى مستوى نظرا لتواجده في أحد المناطق الحيوية.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تشمل توسعة الميدان وزيادة معدلات الإضاءة، وتخطيط الشوارع الجانبية ووضع العلامات الإرشادية، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء واللاند سكيب على أحدث طراز، وعمل بالوعات للأمطار.

في شأن آخر، استقبل اللواء عادل الغضبان، الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، بديوان عام المحافظة، لمتابعة موضوعات التعاون بين المحافظة والجامعة، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل بالجامعة.

وأشاد محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع جامعة بورسعيد تحت قيادة الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة، مؤكدا أن جامعة بورسعيد كان لها دور كبير في دعم العديد من المشروعات التنموية ببورسعيد، في ظل ما تشهده المحافظة من خطة التنمية المستدامة على كل الأصعدة.

وشهد اللقاء، استعراض عدد من الجوانب المتعلقة بمشروعات المحافظة والجامعة والموقف التنفيذي الحالي، وأكد المحافظ تقديم كل الدعم لجامعة بورسعيد للاستمرار في خطط التطوير والتأهيل للجامعة وكوادرها التعليمية.

من جانبه، وجه دكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر ودعمه المتواصل للعديد من الملفات بجامعة بورسعيد، مثنيا على التنمية التي تجرى ببورسعيد تحت قيادة محافظ بورسعيد.

IMG-20240130-WA0058

IMG-20240130-WA0057

IMG-20240130-WA0055