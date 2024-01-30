الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يشارك فى اجتماع مجلس الجامعة ببورفؤاد

جانب من اجتماع مجلس
جانب من اجتماع مجلس جامعة بورسعيد

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، في اجتماع  مجلس جامعة بورسعيد، في إطار حرصه على المشاركة في الاجتماع بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات العمل داخل الجامعة، جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

الغضبان يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد

واستعرض محافظ بورسعيد مع مجلس الجامعة، آخر مستجدات الأعمال في كليات الجامعة، وناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية بجامعة بورسعيد، مؤكدا أن الجامعة حريصة على تطبيق منظومة متطورة في مجال التعليم الجامعي بصفة مستمرة، وأن هناك إجراءات مكثفة لتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أهمية المشاركة الفعالة لجامعة بورسعيد وتعاونها المثمر في العديد من المجالات، خاصة التعاون في مجال توفير المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين في كل المراحل التعليمية، وذلك على أحدث نظم التعليم والتدريب، ما يتماشى مع أهداف التطور في العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد، مشيرا خلال كلمته لحرصه علي التواصل مع جامعة بورسعيد شركاء النجاح.

في شأن آخر، عقد اللواء عادل الغضبان، اجتماعا، لاستعراض مقترح وتصور «تطوير ورفع كفاءة ميدان الأمين»  بحي المناخ، وذلك في إطار أعمال التطوير الجارية بمنظومة الطرق والميادين بمختلف أحياء بورسعيد.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد ورئيس حي المناخ والجهاز التنفيذي ومديري مديرية الطرق ومديرية الإسكان والمشروعات والمقاولين.

وناقش محافظ بورسعيد مع الجهات المختصة الخطة الزمنية المقررة للانتهاء من تطوير الميدان، فضلا عن عرض التعديلات النهائية لتنفيذ المقترح، مؤكدا ضرورة تطوير الميدان على أعلى مستوى نظرا لتواجده في إحدى المناطق الحيوية.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تشمل توسعة الميدان وزيادة معدلات الإضاءة، وتخطيط الشوارع الجانبية ووضع العلامات الإرشادية، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء واللاند سكيب على أحدث طراز، وعمل بالوعات للأمطار.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بميدان الأمين لتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، والتنسيق بين القائين على العمل، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومه الطرق ولتيسير حركة مرور السيارات والمشاة .

جانب من اجتماع مجلس جامعة بورسعيد
جانب من اجتماع مجلس جامعة بورسعيد
جانب من اجتماع مجلس جامعة بورسعيد
جانب من اجتماع مجلس جامعة بورسعيد
جانب من اجتماع مجلس جامعة بورسعيد
جانب من اجتماع مجلس جامعة بورسعيد
جانب من اجتماع مجلس جامعة بورسعيد
جانب من اجتماع مجلس جامعة بورسعيد
جانب من اجتماع مجلس جامعة بورسعيد
جانب من اجتماع مجلس جامعة بورسعيد
بورسعيد جامعة أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كليات بورفؤاد

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