بدء توافد المشاركون في المسابقة الدولية لحفظ القرآن والابتهال على بورسعيد

بدأت الوفود المشاركة في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، في الوصول إلى محافظة بورسعيد، استعدادا لانطلاق فاعليات المسابقة والتي تبدأ من يوم 2 وتنتهي 6 فبراير القادم.

جلباب ومصحف..وصول المشاركون في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

وأعلن عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أن الوفود يجري متابعتهم منذ تحركهم من دولهم وحتي وصولهم للمطار في مصر، وحتى تسكينهم بالفنادق السياحية الكبري ببورسعيد.

وشدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على تقديم كافة سبل الدعم للوفود المشاركة بالمسابقة وتسهيل كافة الإجراءات، وأشار أن مسابقة بورسعيد هي التي تجمع حملة كتاب الله ومداحين رسول الله من حول العالم على أرض مصر، مشيرا إلى أن النسخة السابعة من المسابقة شهدت مشاركة متسابقين من أكثر من 50 دولة حول العالم.

وأعلن محافظة بورسعيد، عن أن المسابقة تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في دورتها السابعة هذا العام، وتحمل اسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتبدأ فعالياتها يوم الجمعة المقبل بمشاركة متسابقين من 50 دولة بحضور الوزراء والأئمة.



وفي سياق آخر، أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، انطلاق منافسات مسابقة أبناء بورسعيد لحفظ القران الكريم.

50 حافظ للقرآن يتنافسون بمسابقة بورسعيد المحلية

وأشار عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام، إلى أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، كان قد وجه بتنظيم مسابقة محلية لحفظة القرآن الكريم بالتزامن مع المسابقة الدولية التي تنطلق في فبراير القادم، والتي يشارك بها متسابقون من أكثر من 60 دولة حول العالم.

وأقيمت المسابقة اليوم بمشاركة 50 متسابق تنافسوا في حفظ القرآن، وذلك على هامش مسابقة بورسعيد الدوليه لحفظ القران الكريم والابتهال الديني، وكان يشترط للاشتراك فيها أن يكون المتسابق من أبناء بورسعيد، ولا يتعدي عمره 30 عاما، وجاءت لجنة التحكيم من خارج المحافظة لضمان الشفافية.

الفائزون

ويمنح الفائزون بمسابقة بورسعيد المحلية لحفظ القرآن الكريم جوائز مالية قيمة يتم توزيعها ف الحفل الختامي لمسابقة الدولية يوم الثلاثاء 6 فبراير.

IMG-20240131-WA0118

IMG-20240131-WA0117

IMG-20240131-WA0116

IMG-20240131-WA0112

IMG-20240131-WA0113

IMG-20240131-WA0114

IMG-20240131-WA0110

IMG-20240131-WA0109