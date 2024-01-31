الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء توافد المشاركون في المسابقة الدولية لحفظ القرآن والابتهال على بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بدأت الوفود المشاركة في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، في الوصول إلى محافظة بورسعيد، استعدادا لانطلاق فاعليات المسابقة والتي تبدأ من يوم 2 وتنتهي 6 فبراير القادم.

جلباب ومصحف..وصول المشاركون في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم 
وأعلن عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أن الوفود يجري متابعتهم منذ تحركهم من دولهم وحتي وصولهم للمطار في مصر، وحتى تسكينهم بالفنادق السياحية الكبري ببورسعيد.

وشدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على تقديم كافة سبل الدعم للوفود المشاركة بالمسابقة وتسهيل كافة الإجراءات، وأشار أن مسابقة بورسعيد هي التي تجمع حملة كتاب الله ومداحين رسول الله من حول العالم على أرض مصر، مشيرا إلى أن النسخة السابعة من المسابقة شهدت مشاركة متسابقين من أكثر من 50 دولة حول العالم.

وأعلن محافظة بورسعيد، عن أن المسابقة تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في دورتها السابعة هذا العام، وتحمل اسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتبدأ فعالياتها يوم الجمعة المقبل بمشاركة متسابقين من 50 دولة بحضور الوزراء والأئمة.

وفي سياق آخر، أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، انطلاق منافسات مسابقة أبناء بورسعيد لحفظ القران الكريم.

50 حافظ للقرآن يتنافسون بمسابقة بورسعيد المحلية

وأشار عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام، إلى أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، كان قد وجه بتنظيم مسابقة محلية لحفظة القرآن الكريم بالتزامن مع المسابقة الدولية التي تنطلق في فبراير القادم، والتي يشارك بها متسابقون من أكثر من 60 دولة حول العالم.

وأقيمت المسابقة اليوم بمشاركة 50 متسابق تنافسوا في حفظ القرآن، وذلك على هامش مسابقة بورسعيد الدوليه لحفظ القران الكريم والابتهال الديني، وكان يشترط للاشتراك فيها أن يكون المتسابق من أبناء بورسعيد، ولا يتعدي عمره 30 عاما، وجاءت لجنة التحكيم من خارج المحافظة لضمان الشفافية.

الفائزون

ويمنح الفائزون بمسابقة بورسعيد المحلية لحفظ القرآن الكريم جوائز مالية قيمة يتم توزيعها ف الحفل الختامي لمسابقة الدولية يوم الثلاثاء 6 فبراير.

IMG-20240131-WA0118
IMG-20240131-WA0118
IMG-20240131-WA0117
IMG-20240131-WA0117
IMG-20240131-WA0116
IMG-20240131-WA0116
IMG-20240131-WA0112
IMG-20240131-WA0112
IMG-20240131-WA0113
IMG-20240131-WA0113
IMG-20240131-WA0114
IMG-20240131-WA0114
IMG-20240131-WA0110
IMG-20240131-WA0110
IMG-20240131-WA0109
IMG-20240131-WA0109
IMG-20240131-WA0115
IMG-20240131-WA0115
بورسعيد مسابقت دولية القرآن الكريم إرسال وفود ابتهالات

مواد متعلقة

استعدادات مكثفة لاستقبال المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم فى بورسعيد

بمساحة 1600 متر.. محافظ بورسعيد يفتتح نادى نقابة المحامين

محافظ بورسعيد يستقبل نقيب المحامين لمناقشة موضوعات تعاون

محافظ بورسعيد يشارك فى اجتماع مجلس الجامعة ببورفؤاد

محافظ بورسعيد يستعرض مقترح تطوير ميدان الأمين بحى المناخ

«رئيس بورفؤاد» يتابع تنفيذ الخطة الإستثمارية لعدد من المشروعات بالمدينة

محافظ بورسعيد: انتشار سيارات شفط وكسح مياه الأمطار بجميع الأحياء (صور)

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من الإدارات بالديوان العام

الأكثر قراءة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين