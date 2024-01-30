الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل نقيب المحامين لمناقشة موضوعات تعاون

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، عبد الحليم علام، نقيب عام المحامين، بمكتبه بالديوان العام، بحضور صفوت عبد الحميد، نقيب المحامين في بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة «نقيب المحامين» لمحافظة بورسعيد، مستعرضا عددا من أوجه التنمية التي شهدتها محافظة بورسعيد مؤخرا، في إطار خطة التنمية المستدامة، كما شهد اللقاء مناقشة عدد من موضوعات التعاون بين محافظ بورسعيد ونقيب عام المحامين ورئيس النقابة الفرعية ببورسعيد.

ومن جهته، أعرب «عبد الحليم علام نقيب عام المحامين» عن فخره بالتطور الغير مسبوق الذي لمسه فور وصوله لمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن هذا التغيير كان ثمار جهود متواصلة لمحافظ بورسعيد والأجهزة التنفيذية، ما جعل بورسعيد في مصاف المدن النموذجية المتطورة.

متابعة مستجدات العمل داخل جامعة بورسعيد

وفي شأن آخر، شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد، وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد على المشاركة في الاجتماع بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات العمل داخل جامعة بورسعيد، جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

واستعرض محافظ بورسعيد مع مجلس الجامعة، أخر مستجدات الاعمال في كليات الجامعة، وناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية بجامعة بورسعيد، مؤكدا أن جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة في مجال التعليم الجامعي بصفة مستمرة، وأن هناك إجراءات مكثفة لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أهمية المشاركة الفعالة لجامعة بورسعيد وتعاونها المثمر في العديد من المجالات، خاصة التعاون في مجال توفير المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين في كافة المراحل التعليمية وذلك على أحدث نظم التعليم والتدريب، بما يتماشى مع أهداف التطور في العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد،  مشيرا خلال كلمته لحرصه علي التواصل مع جامعة بورسعيد شركاء النجاح.

ومن جانبهم، أشاد الحضور بجهود المرحلة الحالية التي تشهد إنجازات جرت فى وقت قياسي، ساهمت فى جعل بورسعيد مدينة نموذجية من الطراز الأول، وحققت طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطن على كافة المستويات، كما وجهه الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر مع جامعة بورسعيد وحرصه المستمر على المشاركة في فعاليات مجلس جامعة بورسعيد.

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بورسعيد نقيب المحامين الغضبان خطة التنمية

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