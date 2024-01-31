الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش مقترح إنشاء «صومعة لتخزين الحبوب والغلال» بميناء غرب

جانب من اجتماع محافظ
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، وذلك لبحث مقترح إنشاء «صومعة للحبوب والغلال وأصناف متنوعة من المواد الغذائية» بميناء غرب بورسعيد، في ظل التطورات الجارية بميناء غرب بورسعيد في كافة الاتجاهات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء ربان طارق شاهين المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بورسعيد للحاويات، والمهندس كمال هاشم الشركة العامة للصوامع، والمهندس رضا عبدالفتاح ومدير مشروع إنشاء الصوامع

واستمع محافظ بورسعيد،  للمقترح المبدئي لمشروع إنشاء صومعة الحبوب والغلال بميناء غرب بورسعيد،  مشيرا أن مشروع الصومعة الجديدة داخل ميناء غرب بورسعيد، بمثابة الحلم الذي كان يتم التخطيط له من فترة كبيرة، كما تسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد وإمكانيات ميناء غرب بورسعيد.

ووجه المحافظ، بعمل لجنة فنية تقوم بدراسة إمكانية تنفيذ المقترح، سواء دراسة إعادة تأهيل المخازن الحالية بميناء غرب بورسعيد وإمكانية زيادة السعة بها، أو إزالة المخازن وإقامة صومعة مطورة، بهدف زيادة السعة التخزينية للحبوب والغلال، لافتا أن المقترح سيتم عرضه على معالي وزير النقل ووزير التموين قبل البدء في التنفيذ وسيكون مشروعا حكوميا واستثماريا.

وأكد محافظ بورسعيد، ترحيبه بالتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس وشركة بورسعيد للحاويات والشركة العامة للصوامع في مشروع إنشاء صومعة الحبوب الجديدة بميناء غرب بورسعيد، بما يضمن زيادة السعة التخزينية للبضائع والحاويات.

جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
محافظ إنشاء 10 صوامع جديدة أنفجار صومعة غلال بورسعيد ميناء غرب

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