الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يشهد محاكاة عملية لمواجهة الأزمات والكوارث

الدكتور إسلام بهنساوي
الدكتور إسلام بهنساوي

شهد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، تنفيذ محاكاة فعلية بمستشفى الحياة التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالمشاركة مع عناصر من الأجهزة المعنية لعدد من المديريات المختلفة والأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد.

يأتي ذلك لمتابعة الجاهزية والتنسيق الكامل بين كل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة المخاطر، بحضور المهندسة نادية رشوان، سكرتير المدينة، ومديري إدارات الطوارئ، العلاقات العامة والجهات المعنية والتنفيذية المشاركة في تنفيذ المناورة.

تدريب الجهات المختلفة على سرعة التعامل مع الأزمات واحتوائها

وفي سياق متصل، أكد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، أن التجربة تستهدف تدريب الجهات المختلفة على سرعة التعامل مع الأزمات واحتوائها في أقل وقت ممكن، مشيرًا إلى أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بديوان عام محافظة بورسعيد يعد إنجازًا تاريخيًا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كل أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات

وأكد أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كل أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضًا دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية.

وتهدف التجربة لمتابعة الجاهزية والتنسيق الكامل بين كل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة المخاطر، والتدخل السريع لإنقاذ المصابين وانتشال الضحايا وتقديم الدعم الطبى والإدارى لهم، وتأتي التجربة تأكيدًا على الاطمئنان لمدى سرعة الاستجابة والتنسيق بين كل مؤسسات الدولة لمواجهة كل المخاطر والأزمات، التى قد تؤثر على أمن وسلامة المواطنين.

الدكتور إسلام بهنساوي
الدكتور إسلام بهنساوي
الدكتور إسلام بهنساوي
الدكتور إسلام بهنساوي
الدكتور إسلام بهنساوي
الدكتور إسلام بهنساوي
بورفؤاد بورسعيد تجربة إنقاذ أزمات وطوارئ

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