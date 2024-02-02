محافظ بورسعيد يزور مصابى حريق مركز تجارى أثناء تلقيهم العلاج بمجمع الشفاء

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مصابي حريق مركز تجاري بنطاق حي المناخ، أثناء تلقيهم العلاج بمجمع الشفاء الطبي.

واطمأن محافظ بورسعيد على الحالة الصحية للمصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم داخل المجمع الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، المقام على أعلى مستوى، ويضم أحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وأعلى مستوى من الأطباء وأطقم التمريض.

ووجَّه محافظ بورسعيد بتوفير كل الخدمات والرعاية الطبية للمصابين، وموافاته دوريًا بحالتهم الصحية.

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد