الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 20 شخصا في حريق اندلع بمول تجاري ببورسعيد

حريق داخل أحد المولات
حريق داخل أحد المولات التجارية

أصيب 20 شخصا بينهم سيدات واثنين من رجال الحماية المدنية ببورسعيد، مساء اليوم الخميس، بإصابات مابين تنفسية وكسور إثر اندلاع حريق كبير داخل أحد المولات التجارية نطاق حي المناخ ببورسعيد.

وترأس العميد شريف العربي مدير إدارة الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، فريقا من الضباط والجنود، وتم الدفع بـ 5 سيارات ووصلت القوات والنيران تتصاعد بكثافة من منطقة الألعاب بالمول، وتم على الفور التعامل مع الحريق وإخماده.

بينما أصيب أثناء عمليات الاخماد عدد من المواطنين تم نقلهم من خلال سيارات الإسعاف الي مستشفي السلام التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهم يوسف السيد يوسف مصاب بضيق بالتنفس وشروق عبد العال توفيق مصابه بالضيق بالتنفس وطارق هشام إبراهيم مصاب بضيق بالتنفس ومحمد السيد سليمان مصاب بضيق بالتنفس ومحمد ومحمد رمضان عوض مصاب بضيق في التنفس وسما احمد ناصر مصابه بضيقه بالتنفس.

وتعود التفاصيل عندما تلقى مدير أمن بورسعيد، إخطارا يفيد بورود بلاغا من الأهالي باندلاع حريق بمول هوليود، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

وانتقل عدد من القيادات الأمنية إلى المكان، وتم فرض كردون أمني وإبعاد المواطنين عن المكان لحين تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، الذي اندلع في المول مساء اليوم الخميس.

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