محافظ بورسعيد يفتتح ورشة عمل بنظام البيرول ورسم تنمية المحررات وتعظيم الإيرادات

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، الدكتور شريف خيري وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية والوفد المرافق، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في منظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية، وعدد من الملفات المتعلقة بعمل مديرية المالية ببورسعيد، فضلا عن افتتاح ورشة عمل خاصة بنظام البيرول ورسم تنمية المحررات وتعظيم االايرادات وكافة المنظومات الإلكترونية المالية.

محافظ بورسعيد يلتقي رئيس قطاع الحسابات والمديريات في وزارة المالية ويقدم له التهنئة على منصبه الجديد

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، واللواء محمد حسيني رئيس الجهاز التنفيذي وعدد من الجهات المختصة.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة الدكتور شريف خيري، مقدما له التهنئة على منصبه الجديد كرئيسا لقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، متمنيا له التوفيق والتقدم في عمله.

وافتتح محافظ بورسعيد، ورشة عمل خاصة بنظام البيرول ورسم تنمية المحررات وتعظيم االايرادات وكافة المنظومات الإلكترونية المالية، بحضور العاملين في الإدارات المالية بالديوان والأحياء والمديريات، موجها الشكر لكافة العاملين بالماليات على جهودهم المتواصلة في العمل.

وأشار المحافظ خلال فعاليات الورشة، إلى أهمية الدورات التدريبية للعاملين في الجهاز الإداري والمالي، لصقل المهارات التي يتمتع بها الموظف، والتي تسهم في توحيد المفهوم ونشر الثقافة، مؤكدا ضرورة أن يتمتع موظف الماليات بالدقة والشفافية في العمل، وسرعة إنجاز العمل في المهام الموكلة إليهم.

وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء، على أن منظومة الإدارة المالية ببورسعيد شهدت تطورا كبيرا بعد أعمال الميكنة والتحول الرقمي في الإدارات المالية بجميع قطاعات المحافظة، منوها لأهمية الاستمرار في تأهيل وتدريب العاملين في الإدارات المالية، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة الإدارات المالية بالمحافظة.

ومن جانبهم، أشاد رئيس قطاع الحسابات والمديريات في وزارة المالية والوفد المرافق، بالتطور الإداري في مجال ميكنة الإدارات المالية، فضلا عن كفاءة العاملين داخلها، والذي جاء ضمن خطة موسعة لتطوير النظام الإداري والحكومي بمحافظة بورسعيد، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لمحافظة بورسعيد بما يساهم في تحقيق أعلى مستوى من العمل بمنظومة القطاعات المالية ببورسعيد.

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