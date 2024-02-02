محافظ بورسعيد يستقبل رؤساء المسابقات الدولية للقرآن بالعالم على هامش افتتاح «الفائزون»

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء أمس، رؤساء المسابقات الدولية للقرآن الكريم على مستوى العالم وذلك على هامش استعدادات المحافظة لافتتاح مسابقة بورسعيد الدولية للقرٱن الكريم والابتهال الديني " الفائزون " في دورتها السابعة اليوم الجمعة .

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الازهري مستشار السيد الرئيس للشئون الدينية، والدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف والقيادات الدينية بالمحافظة.

ورحب محافظ بورسعيد، برؤساء المسابقات الدولية للقرٱن الكريم على أرض بورسعيد، مستعرضا عددا من أوجه التنمية المستدامة التي شهدتها المحافظة، والتي جعلتها مؤهلة لاستقبال الفعاليات العالمية على مدار سبع سنوات.

استعراض جهود المحافظة في تنفيذ مسابقة بورسعيد الدولية للقرٱن الكريم على مدار 6 سنوات

وتطرق اللواء عادل الغضبان، لجهود المحافظة في تنفيذ مسابقة بورسعيد الدولية للقرٱن الكريم والابتهال الديني " الفائزون " على مدار ست سنوات ماضية، مشيرا ألى أنه يجرى تأهيل وتدريب المتقدمين للمسابقة، فضلا عن الانتشار الإعلامي لهذه المسابقة وتداول فعالياتها فى جميع وسائل الإعلام، موضحا أن بورسعيد نجحت في إقامتها على مدار الست سنوات السابقة وحققت إشادة واسعة على المستوى المحلى والدولى.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن المسابقة تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في دورتها السابعة هذا العام، وتحمل أسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتبدأ فعالياتها اليوم الجمعة بمشاركة متسابقين من 60 دولة بحضور الوزراء والأئمة.

ومن جانبهم، أشاد رؤساء المسابقات الدولية للقرآن الكريم، بالصورة المشرفة والحضارية لمحافظة بورسعيد، واستعداداتها المكثفة لتنفيذ المسابقة على أعلى مستوى هذا العالم على غرار الست سنوات الماضية، معربين عن فخرهم بزيارة أرض بورسعيد التاريخية والحضارية.

محافظ بورسعيد يستقبل رؤساء المسابقات الدولية للقرآن

محافظ بورسعيد يستقبل رؤساء المسابقات الدولية للقرآن

محافظ بورسعيد يستقبل رؤساء المسابقات الدولية للقرآن