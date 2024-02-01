الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد ووزير الأوقاف يلتقيان رؤساء مسابقات القرآن ووفود العالم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وصل الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ الطاروطي، إلى محافظة بورسعيد قبل قليل، وذلك للمشاركة في فاعليات افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وكان في استقبالهم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمسابقة.

والتقى الوزير والمحافظ وأحمد عمر هاشم والأزهري برؤساء المسابقات الدولية في عدد من الدول ووفود ممثلين عن 50 دولة مشاركة في مسابقة بورسعيد الدولية والتي تقدم لها أكثر من 1500 متسابق، وتم الانتهاء من المنافسات المحلية بها، وتقام المسابقات الدولية عقب حفل الافتتاح غدا الجمعة وحتي يوم 6 فبراير، على أن يتم تكريم الفائزين في حفل للختام.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظ تتشرف بوجود الوفود العربية والأجنبية المشاركة بالمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني والتي تضيف لمصر وبورسعيد مكانة بين دول العالم، مؤكدا أنها تتم للعام السابع وتقام في شهر رجب الحرم، متمنيا للمتسابقين التوفيق في المنافسات النهائية.

ومن جانبه، أكد وزير الأوقاف أن مصر دولة عظيمة ودائما هي مهد الحضارات ومجمع الأديان، مشيرا إلى أن المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني التي تقام بمحافظة بورسعيد، أصبحت واحدة من أهم المسابقات حول العالم، وباتت قبلة يأتي للمشاركة بها حملة كتاب الله من كل مكان علي أرض مصر المحروسة.

وأعلن عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام علي المسابقة أنها تحمل في دورتها السابعة أسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمة الله وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويشارك بها أكثر من 50 جنسية مختلفة.

يذكر أن الدكتور أحمد عمر هاشم سوف يكون خطيب الجمعة غدا في مسجد الشاطئ ويقراء القرآن الشيخ الطاروطي، كما يشارك باداءالصلاة المتسابقين من مختلف دول العالم، ويقام حفل الافتتاح في مساء اليوم.

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مسابقة دولية بورسعيد القرآن الكريم الغضبان

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