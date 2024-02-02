الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رسالة سلام للعالم.. مسيرة للمشاركين بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم (صور)

مسابقة بورسعيد الدولية
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني

نظَّم المشاركون بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني مسيرة حاشدة لأكثر من 50 جنسية حول العالم، وذلك بشوارع محافظة بورسعيد، بالتزامن مع يوم انطلاق فعاليات المسابقة.

وتحركت المسيرة من مسجد الشاطئ بمشاركة المتسابقون الأجانب وكبار العلماء ورؤساء المسابقات الدولية للقران في العالم، وذلك إلي ميدان الشهداء رمز العزة والفداء والكرامة بشارع 23 يوليو بمحافظة بورسعيد، وذلك وسط حفاوة كبيرة من أهالي محافظة بورسعيد.

وأكد عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام على مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أن الهدف من المسيرة جاء لإرسال رسالة سلام من مصر أرض السلام للعالم أجمع بضرورة وقف القتل والتخريب، وطالبت أن يعم السلام في العالم وفي قطاع غزة.

من جانبهم، أكدوا وفود الـ 50 دولة أن مصر هي مهد الحضارات ومجمع الأديان وهي بلد تدعو دائمًا للسلام وترفض العدوان، مؤكدين أنهم جاءوا من كل دول العالم لإعلاء راية كتاب الله ومدح رسول الله، والتأكيد على موقف العالم أجمع مما يحدث في دول العالم من اعتداء على المدنيين والأطفال الأبرياء.

مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني
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