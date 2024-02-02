هاشم يؤدى خطبة الجمعة فى افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن

أدى الدكتور أحمد عمر هاشم، خطبة الجمعة اليوم، من مسجد الشاطئ بمحافظة بورسعيد، وذلك بالتزامن مع يوم افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

شارك بحضور الخطبة المشاركون في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال والذين يمثلون 50 دولة عبر العالم، ورفعوا أصواتهم بالمسجد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع أصواتهم بالدعاء خلف الدكتور أحمد عمر هاشم لنصرة غزة وفلسطين، وذلك وسط حالة روحانية كبيرة.

وجاءت خطبة الجمعة اليوم تتحدث عن رحلة الإسراء والمعراج، وتضمنت دعاءً لغزة، وطالبت بعدم نسيان قضية القدس والذي كان إليه رحلة الإسراء والمعراج، وقال هاشم: "إن القدس ينادي على الأمة الإسلامية، قائلًا: أنا القبلة الأولى، وكانت الخطبة مؤثرة للحضور من 50 دولة، ورسالة سلام تخرج من أرض مصر للعالم أجمع، وقدم الشكر للرئيس السيسي، على ما يقدمه للقضية.

يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تحمل في هذا العام اسم الشيخ الشحات محمد أنور، رحمه الله، وتقام في دورتها السابعة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويشارك بها متسابقون من 50 جنسية.

جانب من خطبة الجمعة للدكتور أحمد عمر هاشم

جانب من خطبة الجمعة للدكتور أحمد عمر هاشم

جانب من خطبة الجمعة للدكتور أحمد عمر هاشم

جانب من خطبة الجمعة للدكتور أحمد عمر هاشم

جانب من خطبة الجمعة للدكتور أحمد عمر هاشم