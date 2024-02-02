الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم أقرب الأصوات محاكاة للشيخ الشحات محمد أنور في العالم بمسابقة بورسعيد الدولية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، تكريم القارئ الشيخ المصري حسن هيكل، والقارئ الشيخ سيد راشد من افغانستان، وذلك لأنهما أقرب الأصوات محاكاة للشيخ الشحات محمد أنور في العالم.

وكانت عائلة الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله والذي تحمل المسابقة أسمه في دورتها السابعة، قد أعلنت عن مسابقة علي هامش الدولية لتكريم أقرب الأصوات لوالدهم، وتسابق العشرات من المتقدمون حول اللقب، وفاز به المصري والأفغانستاني، والذين تم تكريم في حفل الافتتاح.

وكرمت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني أسرة الشيخ الشحات محمد أنور، وشارك نجله محمد والمعروف باسم قارئ الملوك في الحفل وقدم قرآن الافتتاح، وذلك بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

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القرآن ظوليةعائلة الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله والذي تحمل المسابقة أسمه في دورتها السابعة قد أعلنت عن مسابقة علي هامش الدولية القرآن الكريم تكريم

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