الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم بحضور كبار رجال الدولة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتحت اللجنة المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، قبل قليل فعاليات المسابقة، وذلك في حفل كبير بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم والذي تلاه الشيخ محمود الشحات أنور، وشهد الحفل استعراض إنشاد ديني لعدد من المتسابقين من دول مختلفة تحت عنوان يا قدس، ويا صخرة الأقصي، وذلك في رسالة سلام خرجت من مصر أرض السلام ومن بورسعيد أرض الفداء للعالم أجمع، وذلك لرفض العدوان علي غزة، في ظل مشاركة 50 جنسية مختلفة بالحفل الافتتاحي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني.

كما شهد الحفل عرض مقاطع فيديو تعرض تاريخ المسابقة منذ أن كانت محلية وحتي تحولت دولية ووصلت لدورتها السابعة، وكانت تحمل في كل دورة أحد عظماء التلاوة المصريين، وتحمل في هذا العام أسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، كما جري عرض فيديو يتحدث عن بورسعيد وأنها ولدت بها السيدة هاجر وكانت مسار العائلة المقدسة، ويتحدث كذلك عن البطولات التي قدمها أبناء المحافظة.

وفي كلمته تحدث اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن مسابقة بورسعيد الدولية، وأكد أنها تتطور في كل عام، وقد وصلت في دورتها السابعة لمشاركة متقدمين من 67 دولة، مشيرا أن المحافظة تستقبل خلال فاعليات المسابقة من 2  وحتي 6 فبراير متسابقين من أكثر من 50 دولة.

وتحدث الدكتور محمد مختار جمعة عن عظمة القرآن الكريم وما جاء به من اعجازات، وجاءت كلمة وزير الشباب والرياضة عن أهمية التنافس بين الشباب، خاصة وأن كان هذا التنافس في القرآن الكريم، وأبدي الدكتور أحمد عمر هاشم سعادته باجتماع 50 جنسية علي أرض مصر ببورسعيد، ودعي الناس حول العالم بتعليم ابنائهم القرآن، كما أكد أن تجمع الجنسيات المختلفة علي كلمه الله تؤكد قرب انتصار غزة، ودعي لفلسطين والأقصي بالنصر.


مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

وتبدأ المنافسة بين المتسابقين بدءا من غد السبت، وتستمر حتي يوم 6 فبراير ليكون حفل الختام، وتحمل الدورة السابعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني أسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة، وإشراف الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام.

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القرارات القرآن الكريم افتتاح مسابفة القران الكريم دولية

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