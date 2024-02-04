محافظ بورسعيد يتابع أعمال تنفيذ محطات الصرف الصحي بالمحافظة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم،اجتماعا، لمتابعة مستجدات العمل بمحطة الصرف وخط طرد منطقة الاستثمار، وأعمال تنفيذ محطات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، و اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة تنفيد العمل طبقا للمواعيد المقررة وعلى درجة كبيرة من الكفاءة، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ العمل وتشغيل محطات تصفيه لكل مصنع لإنهاء مشاكل الصرف الصحي.

وناقش محافظ بورسعيد مع رئيس الشركة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،الموضوعات المتعلقة بأعمال استكمال شبكات الصرف الصحي ببورفؤاد، وإنهاء العمل بمحطات الصرف الصحي ومياه الشرب الجارية تنفيذها غرب بورسعيد، وسبل تذليل أي عقبات قد تواجهها محطة معالجة الصرف الصحي ببورسعيد لتحسين مستوى الخدمة.

وأشار محافظة بورسعيد ان المحافظة تشهد خطة موسعة لإنشاء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحى بما يساهم فى استيعاب المشروعات الجديدة التى تشهدها المحافظة، ويخفف من معدلات الضغط على المحطات الحالية، ويقضى على مشكلات الصرف الصحى فى محافظة بورسعيد لاستيعاب المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، ومعالجة مشكلات الصرف.

وأضاف اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّه جارٍي العمل في استكمال شبكات الصرف الصحي ببورفؤاد، وبدء العمل بالمرحلة الثانية لمحطة (الكاب) جنوب بورسعيد،وإنهاء العمل بمحطات الصرف الصحي ومياه الشرب الجارية تنفيذها غرب بورسعيد وفقا للخطة الزمنية المحددة.

ومن جانبه، وجه رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المستمر مع الشركة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على أعلى مستوى، مشيدًا بالطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد على كافة الاصعدة

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بالموعد الزمني المقرر لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات محطات الصرف الصحي، وإحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الصحي، مؤكدا تقدم المحافظه كل ما تستطيع من أجل تنفيذ المشروعات شبكات الصرف وتدعيم منظومة الصرف الصحي، لاستقبال التصرفات الزائدة لخدمة محافظة بورسعيد.

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