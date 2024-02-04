الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق منافسات مسابقة بورسعيد الدولية في الابتهال الديني

منافسات مسابقة بورسعيد
منافسات مسابقة بورسعيد

بدأت منافسات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في مسجد الحسين بمحافظة بورسعيد، بمشاركة لجنة التحكيم المكونة من الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، والدكتور أحمد عبده، والدكتور محمد العشي، والدكتور حسام صقر، والشيخ محمد رشاد زغلول شيخ الجامع الأزهر.


بدء منافسات مسابقة بورسعيد الدولية في الابتهال الديني بمسجد الحسين

بدأت اللجنة في سماع الأصوات الجميلة في أحد فروع المسابقة وهو الابتهال الديني للكبار والصغار، وشارك في المسابقة متسابقون من دول وجنسيات مختلفة.

وأقيمت المنافسات في مسجد الحسين بحي المناخ ببورسعيد، حيث قام المتسابقون بأداء الابتهالات والأناشيد الدينية، وسيتم تقييم أداء كل منهم من قبل اللجنة التي ستحدد الفائزين بالمراكز الأولى وسيتم تكريمهم في حفل كبير بحضور وزراء ومسؤولين يوم 6 فبراير.

شارك في فرع الابتهال الديني كل من: محمد أحمد حسن من مصر، ومحمد محمد البكري سليم من مصر، والياس وردي من المغرب، وعمر عبد الناصر من لبنان، ومحمد رضا محمود من مصر، وادريس سمار من جزر القمر، وأيوب نصار من تركيا، ومحمد ياسر محمود عبد الفتاح من مصر.


وأكد الإعلامي عادل مصليحي، المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة، أن المسابقة تلقت دعما كبيرا من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وأنها شهدت تطورا كبيرا في عامها السابع مما جعلها واحدة من أهم مسابقات القرآن الكريم في العالم. وذلك بعد مشاركة أكثر من 1500 متسابق من 78 دولة حول العالم، حيث تم تصفيتهم في المراحل الأولية، ووصل عدد المتنافسين على المسابقة الدولية إلى أكثر من 49 دولة ممثلة في المتسابقين الحاليين المتواجدين في بورسعيد.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن أنظار العالم تتجه جميعها نحو مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، وأكد نجاحها وتحولها من محلية إلى دولية، والنجاح الكبير الذي حققته الدورات الست الماضية، مشيرا إلى أن المحافظة تشرف باستقبال ضيوفها من 50 دولة حول العالم.

وشارك في فعاليات حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني كل من الدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية.


وتقام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة. تستمر المنافسات حتى يوم 6 فبراير، وسيتم عقد حفل كبير لتكريم الفائزين بالمسابقة، بحضور وزراء ومسؤولين.

منافسات مسابقة بورسعيد
منافسات مسابقة بورسعيد
منافسات مسابقة بورسعيد
منافسات مسابقة بورسعيد
منافسات مسابقة بورسعيد
منافسات مسابقة بورسعيد
منافسات مسابقة بورسعيد
منافسات مسابقة بورسعيد
منافسات مسابقة بورسعيد
منافسات مسابقة بورسعيد
IMG-20240204-WA0032
IMG-20240204-WA0032
منافسات مسابقة بورسعيد
منافسات مسابقة بورسعيد
أحتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بورسعيد دولية مسابقة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2024

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