الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغرفة التجارية ببورسعيد تخصص نصف مليون جنيه لسداد المصروفات لـ1038 طالبًا

محمد سعدة
محمد سعدة

قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، تخصيص مبلغ 500 ألف جنيه لسداد المصروفات الدراسية للطلاب الأولى بالرعاية في بورسعيد.

 

نصف مليون جنيه لسداد مصروفات 1038 طالبًا من الأسر الأولى بالرعاية

أشار محمد سعده، إلى أن وزارة التجارة والصناعة اعتمدت قرار مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد بتخصيص نصف مليون جنيه لسداد المصروفات الدراسية لـ 1038 طالبًا من الأسر الأولى بالرعاية طبقا للكشوف الواردة من مديرية التربية والتعليم.

وأكد على أنه جرى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم في هذا الشأن لضمان وصول المبلغ إلى مستحقيه من أبنائنا الطلاب، وذلك في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة تنفيذا لتوجيهات عبدالفتاح السيسي، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

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