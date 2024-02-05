محافظ بورسعيد: الانتهاء من أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث «3 يوليو» قريبًا

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث «٣ يوليو» بجنوب بورسعيد، وذلك ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها محافظة بورسعيد مؤخرًا.

وأكد محافظ بورسعيد، أن العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث قرب على الانتهاء، مؤكدًا تكثيف الجهود لتشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

وأشار المحافظ إلى أن مجمع الصناعات الثالث يشمل 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة (مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية) بمساحات مختلفة لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع.

تطوير منطقة زمزم القديمة بالضواحي

كما أعلن محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة زمزم القديمة بالضواحي، وذلك بالتنسيق بين حي الضواحي ومديرية الطرق والنقل، يأتي ذلك في إطار الخطة الموسعة للارتقاء بالمناطق السكنية خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم البدء في أعمال رصف الطرق الداخلية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة ورصف ووضع الاسفلت بالشوارع الداخلية للمنطقة، وعمل بالوعات للأمطار، ورفع كفاءة أعمدة الإضاءة وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، وذلك بما يحقق واجهة حضارية للمنطقة.

ووجَّه محافظ بورسعيد بالالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من أعمال تطوير منطقة زمزم القديمة، والمتابعة الميدانية أولًا أول، مشددًا على التنسيق بين كل المسئولين عن التطوير.

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