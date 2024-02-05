الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تصدير 100 ألف طن كلينكر وأسمنت أبيض بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

موانئ المنطقة الاقتصادية
موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر، اليوم، عن استمرار شحن خام الكلينكر والأسمنت والرمل  والصودا الكاوية بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

فقد استقبل ميناء شرق بورسعيد  السفينة KEDROS القادمة من ليبيا لشحن 50 ألف طن من خام الكلينكر والتصدير إلى كوت غانا.

 شحن 50 ألف طن أسمنت أبيض 

كما وصل الميناء السفينة JENS OLDENDORFF القادمة من تركيا، وذلك لشحن 50 ألف طن أسمنت أبيض معبأ وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن مستكملة رحلتها البحرية إلى غانا.

كما وصل الميناء السفينة GRACEA القادمة من ميناء دمياط، وذلك لشحن 5700 طن من رمال السيليكا الذى يدخل  فى صناعة الزجاج وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد  السفينة AAD لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن  مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا  .

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن  على الأرصفة.

استقبال 650 سيارة لذوى الهمم

وفي شأن آخر أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة الرورو العملاقة  AH SHIN  بحمولة 650 سيارة لذوى الهمم حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة وتخزينها فى المخازن المخصصة لها تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها، لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى كوريا.

الجدير بالذكر أن هذه السفينة تعد الثالثة من نوع سفن الرورو العملاقة  التى تدخل الميناء خلال هذا الأسبوع فقد استقبل السفينة GMT ASTRO التى قامت بتفريغ 1881 سيارة والسفينة SANG SHIN التى قامت بتفريغ 1993 سيارة ليصبح إجمالى ما تم تفريغه بالميناء  4524 سيارة لذوى الهمم.


وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات التفريغ على الأرصفة.

موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
اقتصادية مواني شحن أرصفة افتتاح

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