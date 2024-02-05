الوفود المشاركة فى مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن تتفقد مصانع إنتاج ضفائر السيارات

حرصت الوفود المشاركة في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني على الاستمتاع بإحدى الجولات في محافظة بورسعيد في اليوم قبل الأخير للمسابقة، وذلك في جولة شاركهم بها الإعلامي عادل مصيلحي، المدير العام والمشرف التنفيذي للمسابقة، ورافقهم خلالها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وبدأت الجولة بتناول وجبة إفطار مصرية من الفول والطعمية في أحد المطاعم الشهيرة ببورسعيد، والتي يبلغ عمرها أكثر من 70 عامًا، وأبدى المشاركون سعادتهم بوجبة الإفطار، مؤكدين أن المشاركين في الدورات السابقة من المسابقة كانوا يحدثونهم عن جمال الإفطار البورسعيدي المصري، وقد شهدوا ذلك بأنفسهم اليوم، وأشاروا إلى أن بساطة الإفطار في المطعم لها طعم مختلف عن تناول نفس الإفطار في فندق.

ثم زارت الوفود مصانع لإنتاج ضفائر السيارات ولمبات الليد والمنتجات الكهربائية، ومصنعًا لإنتاج إطارات السيارات، ومصنعا لإنتاج وتعبئة الأسماك، ومصنعًا لإنتاج البطاطين، ومصنعًا لإنتاج زيت الطعام، ومصنعًا لتعبئة الأرز، ومصانع لإنتاج الملابس والأحذية والمنتجات المختلفة، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وعبر المشاركون في معرض بورسعيد الدولي عن إعجابهم بالمشاريع الضخمة والعملاقة التي تمت إقامتها في مدينة مصرية. وأكدوا أن المصانع بها خلايا نحل للعمال والمنتجين، مشيرين إلى أن مصر بلدٌ يمتلك شعبًا قادرًا على التحدي، وأن الإنتاج والعمل والتصدير هو السبيل لرفعة البلاد وتألقها بين دول العالم.

وأكد الدكتور محمد الشريف، رئيس الرابطة العالمية للجوائز القرآنية وأحد المشاركين في المسابقة، أن ما شاهده في مصر يستحق الفخر. وأشار إلى زيارتهم للعاصمة الإدارية الجديدة والمجمع الثقافي الإسلامي ودار القرآن، حيث شاهدوا منشآت عملاقة وتطورًا كبيرًا. وثمَّن التغييرات في الشوارع وتطور الطرقات وتزيين الميادين، مُعلقًا بأن يوفق الله قادة هذا البلد لاستكمال هذا التطوير.

وشملت جولة المشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني زيارة حديقة فريال، التي تُعتبر واحدة من أهم الحدائق التاريخية في بورسعيد. كما تشهد هذه الحديقة على افتتاح قناة السويس وزيارات ملوك ورؤساء من جميع أنحاء العالم. كما أثنى المشاركون على المناطق الترفيهية والحدائق وجمال طبيعتها وتنوع الأشجار والزهور فيها.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أن زيارة الوفود للمنطقة الصناعية والمناطق السياحية والترفيهية جاءت من أجل أن يعرف العالم أجمع ما يحدث في مصر من تطوير بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشهد عليه ما يحدث في محافظة بورسعيد، باعتبارها قاطرة التنمية وأول محافظة لعدد من المشروعات العملاقة.

من جانبه، أكد الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام على المسابقة أن المتسابقين المشاركين من أكثر من 50 دولة حول العالم سعداء بزيارتهم لمصر ومحافظة بورسعيد، وأكدوا بعد كل جولاتهم وزياراتهم أنها بلد عظيم، مشيرًا إلى أن المسابقة كانت حريصة على إرسال رسالة سلام للعالم أجمع من مصر بلد السلام، وجولات الضيوف وحياتهم بسلام في مصر إحدى الرسائل التي تطالب بوقف الحروب والعدوان والتخريب واستعادة السلام لكل إنسان في العالم.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث