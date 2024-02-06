محافظة بورسعيد ترد على شائعة وفاة مواطن خلال حملة إزالة

أصدرت محافظة بورسعيد بيانًا هامًا ردًا على الشائعات وتوضيحًا للحقائق، بعد ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية المغرضة والمعادية للدولة المصرية، بشأن وفاة أحد قاطني ضاحية الجميل غرب بورسعيد، خلال تنفيذ أعمال إزالة المخالفات بالمنطقة.

وأوضحت أنه بتاريخ 28 من شهر ديسمبر عام 2020 كان قد صدر قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم 23 بالموافقة على إعلان منطقة الجميل بمحافظة بورسعيد كمنطقة إعادة تخطيط، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بالاشتراطات البيئية الواجب اتباعها، وتم إرسال أكثر من إنذار لقاطني ضاحية الجميل يفيد بعدم تجديد مدة الترخيص بالإشغال وإخلاء المنطقة، وكذلك سحب القطع التي تصرف المرخص فيها بالمخالفة لشروط الترخيص.

وأشارت إلى أنه أثناء تنفيذ أعمال الإزالة بواسطة الجهة المنفذة توفي المواطن عاطف عبد الفتاح شبراوي محمد بدران البالغ من العمر 39 عامًا، حيث كان موجودًا بالمنطقة دون أن يكون له أي عمل أو دور تنفيذي ويقطن بدائرة قسم الزهور.

وأهابت محافظة بورسعيد بالمواطنين بعدم ترديد الأكاذيب والشائعات، حيث إن المحافظة لا تدخر جهدًا في رفعة شأن الوطن وخدمة المواطنين في إطار سيادة القانون.

وفي شأن آخر، تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولة ميدانية، سير العمل بخطوط الإنتاج داخل مصنع داك الجديد لإنتاج الأحذية، جنوب بورسعيد، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

و تابع محافظ بورسعيد، سير معدلات العمل والإنتاج داخل المصنع، مشيدًا بسرعة تشغيله والذي يعد المصنع الثاني لإنتاج الأحذية بجنوب بورسعيد، مؤكدًا على أن المصنع ساهم في توفير فرص عمل متعددة للشباب، ويوفر صناعة جديدة تدعم السوق المحلي وتأتي بالتزامن مع النهضة الصناعية التي تشهدها جنوب بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن مصنع داك يأتي ضمن مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بجنوب بورسعيد، لافتًا أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذي يساهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والنهوض بالقطاع الصناعي، مؤكدًا أن بورسعيد حققت تطورًا غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبناء المحافظة.