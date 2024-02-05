الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم تختتم منافساتها وتستعد لإعلان النتيجة.. غدًا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اختتمت اليوم الإثنين مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني منافستها في فرعي حفظ القرآن الكريم والأصوات الحسنة، لتكون بذلك قد انتهت من كافة المنافسات التي شارك بها متسابقون من أكثر من 50 دولة حول العالم.


وتستعد اللجنة العليا المنظمة للمسابقة، والتي يرأسها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لإعلان نتائج الفائزين بالمسابقة الدولية غدا الثلاثاء، في حفل يشارك به بعض الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة، ويحصل الفائزون بالمراكز الأولي علي جوائز المسابقة المالية وشهادات التكريم.

مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم تختتم منافساتها.. وتستعد لإعلان النتيجة غدًا

وشارك في منافسات اليوم في حفظ القرآن الكريم: محمد سليمان عبدالله من أمريكا، وأمنية خالد علي عبدالعزيز من مصر، ومحمد مرشاد من سيريلانكا، وفي فرع الصوت الحسن: تنوير أحمد من بنجلاديش، وحسن محمد حسن هيكل من مصر، ومرشد قمر الدين من الفلبين، وأحمد سالم من تنزانيا، وعصام أحمد حسين من مصر، وحمزة سعيد من المغرب.


وتكونت لجنة التحكيم من: الدكتور عبدالكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف، والدكتور محمد فلاح إسماعيل من الكويت، والدكتور صادق محمد عبدالله من اليمن، والدكتور محمد الشريف من ليبيا، والدكتور عبدالسلام غلاب من تركيا، والدكتور علي زين من السودان، والدكتور سهيل اقبال من باكستان، والدكتور رمضان صيام من مصر، والدكتور جاسم الأميري من الإمارات، والدكتور محمد علي من مصر، والدكتور طاهر العزواني من سلطنه عمان، والشيخ محمد فتح الله بيبرس من مصر، والشيخ عبدالفتاح الطاروطي من مصر، والشيخ فهد بن علي العندسي من السعودية، والدكتور حسام صقر من مصر، والدكتور محمد العشي من مصر، والدكتور أحمد عبده من مصر.

وتصدر نتائج المسابقة بعد انتهاء المنافسات مباشرة، وذلك لأن المسابقة يتم إدارتها بشكل ممكين دون تدخل بشري لضمان الشفافية، وذلك بعد أن استمتع أهالي بورسعيد وسكان حي المناخ بفاعليات المنافسات التي جرت بمسجد الحسين، وحرص علي حضورها المئات من الأهالي، للاستماع إلي الأصوات الرائعة التي شاركت.


يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تحمل في هذا العام اسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة، وإدارة الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام.

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بورسعيد ختام فاعليات مسابقة القرآن الكريم

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