الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال لا يتوانى عن ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين

جيش الاحتلال الصهيونى
جيش الاحتلال الصهيونى

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يتوانى عن ارتكاب المجازر في حق الفلسطينيين، بوتيرة متصاعدة للغاية جراء القصف الإسرائيلي الهمجي الذي يطال المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف، خلال رسالة على الهواء، أن المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرق قطاع غزة أطلقت، قبل قليل، قذائف باتجاه المناطق الشرقية بخان يونس ورفح، وأثارت حالة من الرعب في صفوف المواطنين، كما أن مدينة خان يونس تشهد توغلا للآليات العسكرية وجرائم متواصلة بحق الفلسطينيين.

وتابع أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت عددا من المنازل في محيط مستشفى ناصر الطبي، والآليات العسكرية الإسرائيلية تحاصر مستشفى الأمل منذ قرابة أسبوعين، بالإضافة إلى تفخيخ مربعات سكنية كاملة جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أكدت منظمة الأمم المتحدة، اليوم، أن أكثر من نصف سكان غزة أصبحوا متكدسين في مدينة رفح والمناطق المحيطة بها، مُحذرة من تفاقم أوضاع النازحين الإنسانية، في ظل ما يعانونه تحت وطأة القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة أصبحت تشمل ثلثي القطاع.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

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