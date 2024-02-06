الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" صافرات الإنذار تدوى فى مسكاف عام شمال إسرائيل

صافرات الإنذار
صافرات الإنذار

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، بأن صافرات الإنذار دوت في مسكاف عام شمال إسرائيل.

وفي السياق، استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا، الذي يدخل يومه الثالث والعشرين بعد المئة.

وارتقى 10 مواطنين على الأقل في قصف للاحتلال استهدف 4 منازل في حيي الصبرة والزيتون بمدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي تل الهوا، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، واصابة 15 آخرين بجروح مختلفة.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارات طالت منازل في منطقتي مربع أنصار، ودوار أبومازن، وحي الرمال، غرب مدينة غزة، وتصاعدت ألسنة الدخان من الأماكن المستهدفة.

وتمنع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من التحرك في المناطق الغربية من مدينة غزة، وتطلق النار على كل من يتحرك.

وقد طالت شظايا قذائف مدفعية جيش الاحتلال ساحة مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس.

إسرائيل م شمال إسرائيل صفارات صفارات الإنذار

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