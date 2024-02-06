الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس جامعة الأقصر: معمل الأنسجة بكلية الطب سيحدث نقلة تاريخية بمحافظات الصعيد

حمدي حسين، رئيس
حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر،

قال حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن الجامعة تعد واحدة من أحدث الجامعات في مصر، ويتم حاليا بالجامعة تشييد أحدث معامل الأنسجة بكلية الطب.

وأضاف حمدي حسين، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن المعمل يضم أحدث أجهزة تحليل الأنسجة، متابعا: الدولة تستهدف جعل كلية الطب جامعة الأقصر تنافس وتضاهي الكليات المرموقة في القاهرة.

 الدولة تستثمر في جامعات الصعيد

وأشار إلى أن المعمل سيحدث نقلة تاريخية في محافظات الصعيد، حيث سيوفر جهاز لتحليل الأنسجة بشكل مباشر وفي نفس وقت إجراء العملية، وأوضح أن الدولة تستثمر في جامعات الصعيد، وذلك لتطوير وتهيئة الطلاب لسوق العمل العالمي.

يشار إلى أن كلية الطب أقيمت على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم مبناها مدرجات وقاعات التدريس، بالإضافة إلى فصول دراسية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس ومكاتب للإداريين، والمعامل والتى تضم معمل قسم التشريح الآدمى ومعامل الفسيولوجى والهستولوجى، والطفيليات، والميكروبيولوجى والباثولوجى، والفارماكولوجى، والطب الشرعى والسموم الإكلينيكية والمكتبة، هذا بالإضافة إلى مبانى للرعاية الطبية والخدمات، ومسجد وكافتريا ومسطحات خضراء ومباني وجراج للسيارات لخدمة العملية التعليمية بكلية الطب.

الجامعة الأقصر جامعة الاقصر رئيس جامعة الأقصر الطب

مواد متعلقة

الباز: مشروع العاصمة الإدارية على قائمة الدولة منذ سنوات وكان يحتاج إرادة سياسية تنفيذية قوية

الأرصاد: أجواء شتوية اليوم ونشاط للرياح على السواحل الشمالية

"الهباش": وقف العدوان الإسرائيلى الملف الأول على أجندة محمود عباس

أستاذ تاريخ معاصر: مصر مؤيدة تأييد مطلقا لحق الفلسطينين في البقاء بأرضهم

أبوردينة: حان الوقت للاعتراف بالدولة الفلسطينية

وزير الخارجية الإسرائيلى: الوقت ينفد لحل دبلوماسى فى جنوب لبنان

الأونروا: العمليات العسكرية بخان يونس يجبر الفلسطينيين على الفرار جنوبًا نحو رفح

أستاذ إدارة أعمال: الحرب الروسية الأوكرانية أدت لموجة تضخمية عالمية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس