رئيس جامعة الأقصر: معمل الأنسجة بكلية الطب سيحدث نقلة تاريخية بمحافظات الصعيد

قال حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن الجامعة تعد واحدة من أحدث الجامعات في مصر، ويتم حاليا بالجامعة تشييد أحدث معامل الأنسجة بكلية الطب.

وأضاف حمدي حسين، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن المعمل يضم أحدث أجهزة تحليل الأنسجة، متابعا: الدولة تستهدف جعل كلية الطب جامعة الأقصر تنافس وتضاهي الكليات المرموقة في القاهرة.

الدولة تستثمر في جامعات الصعيد

وأشار إلى أن المعمل سيحدث نقلة تاريخية في محافظات الصعيد، حيث سيوفر جهاز لتحليل الأنسجة بشكل مباشر وفي نفس وقت إجراء العملية، وأوضح أن الدولة تستثمر في جامعات الصعيد، وذلك لتطوير وتهيئة الطلاب لسوق العمل العالمي.

يشار إلى أن كلية الطب أقيمت على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم مبناها مدرجات وقاعات التدريس، بالإضافة إلى فصول دراسية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس ومكاتب للإداريين، والمعامل والتى تضم معمل قسم التشريح الآدمى ومعامل الفسيولوجى والهستولوجى، والطفيليات، والميكروبيولوجى والباثولوجى، والفارماكولوجى، والطب الشرعى والسموم الإكلينيكية والمكتبة، هذا بالإضافة إلى مبانى للرعاية الطبية والخدمات، ومسجد وكافتريا ومسطحات خضراء ومباني وجراج للسيارات لخدمة العملية التعليمية بكلية الطب.