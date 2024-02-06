الباز: مشروع العاصمة الإدارية على قائمة الدولة منذ سنوات وكان يحتاج إرادة سياسية تنفيذية قوية

سلط برنامج “صباح الخير يا مصر” والمذٌاع على القناة الأولى، الضوء على ندوة مناقشة كتاب"عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة"، للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، والمشارك في معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 55.

وخلال الندوة، قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، خلال مشاركته في الندوء لكاميرا القناة الاولى:"الحقيقة أن كنا بناقش كتاب ممكن يكون من أهم الكتب، لأنه يعتبر أول كتاب يوثق بشكل كامل العاصمة الإدارية الجديدة، زميلينا محمد إبراهيم، اشتغل معانا من 2014، في البوابة ثم في الدستور، فكنا حرصين من اللحظة الأولى أننا نوثق كل خطة تحدث في العاصمة الإدارية".

وواصل:" الموضوعات دي استمرت في الصحف لحد ما قرر أنه يعمل كتاب، وأنا شايف أن أهمية الكتاب أنه مش مجرد توثيق عادي لمشروع مهم ولكنه هو جزء من الذاكرة المصرية، هذا المشروع يمكن أن نقول أنه لاقى هجوم كبير جدًا واعتراضات وسوء فهم كتير، فأهمية الكتاب الي هو موثق بالمعلومات، مُبين فكرة الدولة وأن المشروع مش جديد انما كان على قائمة الدولة منذ سنوات، ولكن كان محتاج فقط إرادة سياسية وادارة تنفيذية قوية".

ولفت الباز إلى أن المشروعات في ذلك الوقت ما قبل 30 يونيو كانت تدار بطرق غريبة كان يقال على كل شئ ينفذ "خليهم يتسلوا"، والحقيقة كان لا بد من تخطيط لكل الامور، وما حدث واعتبره هو النقلة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث الروح في موت المشروع، لأنه مشروع دولة وليس مشروع لفترة حكيم، مشروع يعيش أجيالا قادمة ويخص أجيالا قادمة تماما مثل السد العالي، بما يؤكد تماما أنه كان لا بد من البدء فيه والمضي قدما.