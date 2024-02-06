الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: مشروع العاصمة الإدارية على قائمة الدولة منذ سنوات وكان يحتاج إرادة سياسية تنفيذية قوية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

سلط برنامج “صباح الخير يا مصر” والمذٌاع على القناة الأولى، الضوء على ندوة مناقشة  كتاب"عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة"، للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، والمشارك في معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 55.

وخلال الندوة، قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، خلال مشاركته في الندوء لكاميرا القناة الاولى:"الحقيقة أن كنا بناقش كتاب ممكن يكون من أهم الكتب، لأنه يعتبر أول كتاب يوثق بشكل كامل العاصمة الإدارية الجديدة، زميلينا محمد إبراهيم، اشتغل معانا من 2014، في البوابة ثم في الدستور، فكنا حرصين من اللحظة الأولى أننا نوثق كل خطة تحدث في العاصمة الإدارية".

وواصل:" الموضوعات دي استمرت في الصحف لحد ما قرر أنه يعمل كتاب، وأنا شايف أن أهمية الكتاب أنه مش مجرد توثيق عادي لمشروع مهم ولكنه هو جزء من الذاكرة المصرية، هذا المشروع يمكن أن نقول أنه لاقى هجوم كبير جدًا واعتراضات وسوء فهم كتير، فأهمية الكتاب الي هو موثق بالمعلومات، مُبين فكرة الدولة وأن المشروع مش جديد انما كان على قائمة الدولة منذ سنوات، ولكن كان محتاج فقط إرادة سياسية وادارة تنفيذية قوية".

ولفت الباز إلى أن المشروعات في ذلك الوقت ما قبل 30 يونيو كانت تدار بطرق غريبة كان يقال على كل شئ ينفذ "خليهم يتسلوا"، والحقيقة كان لا بد من تخطيط لكل الامور، وما حدث واعتبره هو النقلة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث الروح في موت المشروع، لأنه مشروع دولة وليس مشروع لفترة حكيم، مشروع يعيش أجيالا قادمة ويخص أجيالا قادمة تماما مثل السد العالي، بما يؤكد تماما أنه كان لا بد من البدء فيه والمضي قدما.

كتاب عاصمة الخلود معرض القاهره الدولي للكتاب معرض القاهرة الباز محمد الباز

مواد متعلقة

محمد الباز: قيمة كتاب "عاصمة الخلود" أنه يشرح فترة مهمة من عمر مصر.. والسيسي بعث الروح في مشروع العاصمة الإدارية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟