وزير الخارجية الإسرائيلى: الوقت ينفد لحل دبلوماسى فى جنوب لبنان

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الوقت ينفد لإيجاد حل دبلوماسي جنوب لبنان، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف أنه إذا لم يتم التوصل لحل سياسي فسيكون هناك تحرك عسكري لإعادة سكان البلدات الإسرائيلية على حدود لبنان.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب، اليوم، إن هناك ما يقرب من مئة ألف نازح من الجنوب نتيجة الهجمات التي تشنها إسرائيل.



ونقلت وزارة الخارجية عن بوحبيب قوله، في تصريحات بعد لقائه رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كيت فوربس، إن النازحين من الجنوب "بأمس الحاجة للعناية والمساعدة، وكل مساعدة ممكنة من الصليب الأحمر الدولي مرحب بها".