الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال اقتاد المديرين العام والإدارى لمستشفى الأمل لجهة غير معلومة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال يستدعي المديرين العام والإداري لمستشفى الأمل في خان يونس واقتادهما إلي جهة غير معلومة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاستدعاء جاء عقب إبلاغنا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بموافقة الاحتلال على توفير ممر أمن للسماح بخروج النازحين من المستشفي.

وزارة الخارجية الفلسطينية تدين وزير المالية الإسرائيلى

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أدانت، اليوم، التصريحات والمواقف التي يواصل بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، الإدلاء بها بشأن تعميق وتعزيز الاستعمار في أرض فلسطين، ومحاولاته التضليلية لربط الاستعمار، سواء في القطاع أو الضفة بالبعد الأمني.

واستنكرت الخارجية في بيانها، تصريحات "سموتريتش" بشأن عدم سماحه للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على عدد من المستوطنين المتطرفين، واعتبرتها استخفافًا بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستعمار وقلبًا لحقائق الصراع التي باتت أبسط أبجدياتها تؤكد أن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية والاستعمار فيها لا تحقق الأمن لأحد، وإنما تؤدي إلى المزيد من التصعيد.