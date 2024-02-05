الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد وإصابة 186 شخصًا داخل مقر جمعيتنا بخان يونس

كشفت نبال فرسخ، مسئولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، عن استشهاد 43 شخصًا وإصابة 143 آخرين داخل مقر الجمعية في خان يونس خلال الأيام الماضية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، أن هناك أكثر من نصف سكان غزة في جنوب القطاع الآن بعدما اضطروا للنزوح، موضحة نفاد مخزون الطعام بشكل كامل في مستشفى الأمل والوقود يكفي 6 أيام فقط.

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

كانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أدانت، اليوم، التصريحات والمواقف التي يواصل بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، الإدلاء بها بشأن تعميق وتعزيز الاستعمار في أرض فلسطين، ومحاولاته التضليلية لربط الاستعمار، سواء في القطاع أو الضفة بالبعد الأمني.

واستنكرت الخارجية في بيانها، تصريحات "سموتريتش" بشأن عدم سماحه للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على عدد من المستوطنين المتطرفين، واعتبرتها استخفافًا بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستعمار وقلبًا لحقائق الصراع التي باتت أبسط أبجدياتها تؤكد أن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية والاستعمار فيها لا تحقق الأمن لأحد، وإنما تؤدي إلى المزيد من التصعيد.

وأكدت أن إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها تجسيد دولته على الأرض وتحقيق السلام هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع والمنطقة برمتها.